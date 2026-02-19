Auktoriserad Redovisningskonsult
2026-02-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Auktoriserad redovisningskonsult - VHA Redovisning AB
Om VHA Redovisning AB
VHA Redovisning AB är en mindre, personlig redovisningsbyrå i Helsingborg med högt i tak och balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du stort eget ansvar och nära samarbete med kollegor.
Rollen i korthet
Som Auktoriserad redovisningskonsult ansvarar du för en egen kundportfölj och driver hela redovisningskedjan - från löpande arbete till bokslut, årsredovisning och deklarationer. Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Eget kundansvar
Löpande bokföring och avstämningar
Bokslut, årsredovisning och deklarationer
Rådgivning inom ekonomi, budget och prognoser
Bidra till digitalisering och processförbättringar Kvalifikationer
Auktoriserad (SRF/FAR) eller på väg att bli
Minst 2-3 års erfarenhet från redovisningsbyrå
Självständig i kunddialog och leveranser
Goda kunskaper i redovisning och skatt
Meriterande
Erfarenhet av moderna ekonomisystem
Erfarenhet från rådgivning och processutveckling
Varför VHA?
Högt i tak och schysst arbetsmiljö
Balans mellan jobb och fritid
Kompetensutveckling och påverkan i arbetssätt
Flexibilitet och förmånerSå ansöker du
Skicka din ansökan till hugo@vhakonsult.se
Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: hugo@vhakonsult.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VHA AB
(org.nr 559441-9946), https://vhakonsult.se
Oceankajen 10 (visa karta
)
252 36 HELSINGBORG Kontakt
VD
Hugo Aronsson hugo@vhakonsult.se 0736675064 Jobbnummer
9751732