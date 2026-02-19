Auktoriserad Redovisningskonsult

VHA AB / Redovisningsekonomjobb / Helsingborg
2026-02-19


Auktoriserad redovisningskonsult - VHA Redovisning AB

Om VHA Redovisning AB
VHA Redovisning AB är en mindre, personlig redovisningsbyrå i Helsingborg med högt i tak och balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du stort eget ansvar och nära samarbete med kollegor.

Rollen i korthet
Som Auktoriserad redovisningskonsult ansvarar du för en egen kundportfölj och driver hela redovisningskedjan - från löpande arbete till bokslut, årsredovisning och deklarationer.


Publiceringsdatum
2026-02-19

Dina arbetsuppgifter
Eget kundansvar
Löpande bokföring och avstämningar
Bokslut, årsredovisning och deklarationer
Rådgivning inom ekonomi, budget och prognoser
Bidra till digitalisering och processförbättringar



Kvalifikationer
Auktoriserad (SRF/FAR) eller på väg att bli
Minst 2-3 års erfarenhet från redovisningsbyrå
Självständig i kunddialog och leveranser
Goda kunskaper i redovisning och skatt


Meriterande
Erfarenhet av moderna ekonomisystem
Erfarenhet från rådgivning och processutveckling


Varför VHA?
Högt i tak och schysst arbetsmiljö
Balans mellan jobb och fritid
Kompetensutveckling och påverkan i arbetssätt
Flexibilitet och förmåner

Så ansöker du
Skicka din ansökan till hugo@vhakonsult.se eller hör av dig till ansvarig rekryterare. Intervjuer sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: hugo@vhakonsult.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VHA AB (org.nr 559441-9946), https://vhakonsult.se
Oceankajen 10 (visa karta)
252 36  HELSINGBORG

Kontakt
VD
Hugo Aronsson
hugo@vhakonsult.se
0736675064

Jobbnummer
9751732

