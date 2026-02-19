Auktoriserad Hudterapeut
Wellness & Rekreation i Mälardalen AB / Hälsojobb / Västerås Visa alla hälsojobb i Västerås
2026-02-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wellness & Rekreation i Mälardalen AB i Västerås
Hej och välkommen till Wellness Spa.
Wellness SPA är ett familjeföretag med ett härligt team av hudterapeuter och massageterapeuter.
Vi söker dig som är Auktoriserad Hudterapeut av en SHR-godkänd skola.
Vi ser att du har ett brinnande intresse för hudvård, försäljning och människors välbefinnande.
• DU är glad, positiv, driftig och ordningsam.
• Andra önskvärda meriter är att du är initiativtagande, noggrann samt har en utåtriktad ödmjuk personlighet.
Då kunden alltid sätts i fokus är det viktigt med god känsla för kvalité och service, och att överträffa kundens förväntningar med glimten i ögat.
Stor vikt läggs även på att du är flexibel och tycker om att ta stort ansvar och att du kan arbeta självständigt, eftersom du mestadels kommer att arbeta själv.
Vi behöver en person som kan möta våra kunder på ett professionellt och engagerat sätt samt har viljan och kraften att ständigt utvecklas.
Vi utför sedvanliga hudvårdsbehandlingar och kroppsbehandlingar.
Vi arbetar med märken som Esse Probiotic skincare & M Picaut
Har du erfarenhet av dessa så är det en fördel och vi ser även gärna att du har några års erfarenhet av yrket.
Våra terapeuter går kontinuerligt på utbildningar och kurser.
Så vi ser gärna att du vill utvecklas som person och i yrket.
Dina arbetsuppgifter består förutom att utföra behandlingar; försäljning av produkter, svara i telefon, uppackning av varor, städning m.m samt ansvara för salongen i sin helhet.
Vill du tillhöra vårt härliga team av glada tjejer med god sammanhållning, glada tillrop och skratt?
Skicka då in en ansökan med ditt CV, foto, referenser samt personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Via epost
E-post: info@wellnesspa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wellness & Rekreation i Mälardalen AB
(org.nr 556887-5644), https://www.wellnesspa.se
Tallmätargatan 3 (visa karta
)
721 34 VÄSTERÅS Arbetsplats
Wellness Spa Kontakt
Annelie Axelsson info@wellnesspa.se Jobbnummer
9751791