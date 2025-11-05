Auktionsmedarbetare
2025-11-05
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där konst, antikviteter och möten med människor står i centrum? Vi på Auktionshuset Gomér & Andersson i Norrköping söker nu en engagerad auktionsmedarbetare som vill bli en viktig del av vårt team.

Publiceringsdatum: 2025-11-05

Om tjänsten
Som auktionsmedarbetare kommer du att ha varierande arbetsuppgifter kopplade till våra nätauktioner och kundservice.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Kassaarbete vid inlämning- och utlämning av föremål
Fotografering av föremål
Placering och hantering av föremål
Kundservice, både fysiskt och digitalt
Administrativa uppgifter
Vi söker dig som:
Har intresse för antikviteter, design och konst
Är praktiskt lagd, flexibel och inte rädd för att ta i när det behövs
Är noggrann och strukturerad, även i ett högt arbetstempo
Har god datorvana och gillar ordning och reda
Trivs med kundkontakt och har god social förmåga
Har B-körkort (meriterande, men inget krav)Om företaget
Gomér & Andersson är ett etablerat auktionshus med lång erfarenhet, men med ett modernt arbetssätt via Auctionets digitala plattform. Vi är ett litet team med stor passion för det vi gör - och vi söker dig som vill växa med oss, bidra till kundnöjdhet och samtidigt lära dig mer om den fascinerande värld som auktionsbranschen erbjuder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ekonomi-auktionshuset@gomer-andersson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auktionshuset Gomér & Andersson AB
(org.nr 556754-7673) Arbetsplats
Auktionshuset Gomér & Andersson Norrköping Jobbnummer
9589674