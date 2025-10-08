Auktionsmäklare/fältsäljare
2025-10-08
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Hudiksvall
Vi expanderar och söker nu en auktionsmäklare i Kiruna med omnejd. Läs mer om rollen nedan.
Om Blinto och vår tjänst
Att arbeta mot hållbarhetsmål har blivit en allt viktigare del för många företag i vårt samhälle och att fortsatt kunna återbruka funktionsduglig utrustning. Nätauktion har blivit det självklara valet för företag vid försäljning/avyttring av maskiner/utrustning som inte längre används i deras verksamhet av olika anledningar. Marknaden förutspås ha en fin tillväxt kommande år!
Med en omsättning på drygt 1 miljard i bruttoomsättning per år är Blinto är en av de största nätauktionsaktörerna på den Svenska marknaden och samarbetar med tusentals företag över hela landet. Vi är idag ett 50-tal mäklare och vi är nu i behov av att utöka vår mäklarkår med fler medarbetare! Våra mäklares bakgrund är bland annat säljare inom maskin, bil/lastbil och fält.
Mer om rollen
Rollen som auktionsmäklare innebär att sälja in vår tjänst genom att etablera och utveckla samarbeten med partners inom ditt försäljningsdistrikt. Vi riktar oss främst mot företag, men storleken på bolag och även typer av branscher kan variera mycket.
En av de bästa delarna med rollen är variationen och friheten. Nedan ger vi exempel på vilka arbetsuppgifter som ryms i rollen. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med aktivt stöd från våra olika roller på Blinto. Det är tillsammans vi lyckas!
Du kommer dagligen vara på resande fot inom ditt distrikt med såväl inbokade som spontana kundbesök.
När du får in ett uppdrag är det du som gör objektdokumentationen, där du tydligt beskriver objektet genom text, foto och film.
Under auktionens gång jobbar både du som mäklare men även teamet på kontoret för att våra säljare och budgivare så få en så bra upplevelse som möjligt.
Vid de fall en auktion inte når det satta reservationspriset är det din uppgift att genom en förhandling mellan säljaren och högsta budgivaren få till en affär som alla parter är nöjda med.
Sammanfattande kan man säga att du följer dina kunder genom hela auktionsprocessen, från start till mål.

Profil
Vi söker dig som har jobbat med någon form av försäljning tidigare där du är van vid att bearbeta kunder via telefon, spontanbesök och genom befintligt nätverk. Du behöver ha B-körkort och tala och skriva svenska flytande, samt ha en god kunskap i engelska då vi har många utländska köpare. Det är meriterande om du har ett befintligt kontaktnät inom fordons-, åkeri- eller entreprenadbranschen.
För att trivas på Blinto tror vi att du har ett driv och disciplin för att kunna genomföra det antal kundbesök som behövs för att nå dina och Blintos mål. Utöver det är du ansvarstagande, engagerad, positiv och har en förmåga att bygga och behålla trygga kundrelationer.
Vi gillar att utvecklas, dels genom att bli större men även genom att bli bättre på det vi gör. Det är viktigt att du delar denna nyfikenhet, det vill säga att du gillar att utvecklas och att testa dig fram. Vi är ett modernt företag som använder oss av många olika tekniska lösningar och hjälpmedel för att kunna genomföra men framförallt underlätta vårt arbete. Det är därför av stor vikt att du inte har några problem med att jobba i olika tekniska system.
Mer info
Tjänsten utgår från hemmet
Du kommer få tillgång till tjänstebil
Lönen är en fast lön med provision
Välkommen med din ansökan!
