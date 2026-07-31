Auktionsassistent - Karljohan Auktioner
Karljohan Auktioner AB / Servicepersonaljobb / Lund Visa alla servicepersonaljobb i Lund
2026-07-31
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Karljohan Auktioner är ett modernt auktionshus med bas utanför Lund. Våra auktioner listas på den stora auktionsportalen Auctionet i stort sett dagligen och klubbas således också nästan varje dag. Vi har köpare både inom Sveriges gränser och utanför dem. Våra säljare är mer lokala och befinner sig oftast inom Skåne.
Nu söker vi en auktionsassistent som kan hjälpa till med det dagliga arbetet i visningslokalen.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Tjänsten innebär i mångt och mycket att vara vår medarbetare "på golvet" när det kommer till att sköta de funktioner som är viktiga för ett modernt auktionshus att fungera:
Fotografering
Störst fokus ligger på en enklare produktfotografering av de föremål vi tar in för auktion. I och med att vi hanterar hela hem kan detta innebära alltifrån små vaser till större möbler.
• Packning och emballering.
En del av nätauktioner är så klart att man som köpare inte behöver befinna sig i närheten av oss, varför vi också skickar en stor mängd sålda föremål varje vecka. Därför är det en daglig rutin att förbereda sådant som Auctionet sedan kommer och hämtar för vidare transport.
• Hembesök med hämtning av föremål.
Som en del i arbetet att få in fina föremål till våra auktioner är vi mycket ute på alltifrån mindre och större hämtningar till kompletta tömningar av hem. I mån av behov kan det också bli så att du kan vara behjälplig vid dessa.
Allmänt
"Prestigelöst" är ju ett överanvänt uttryck i jobbannonser, men när det kommer till vår visningslokal så drar alla sitt strå till stacken när det kommer till att ha vår visningslokal i skick för våra besökare. Det kan dels bestå i att man städar undan lite när det behövs, men så klart också ett trevligt bemötande då kunder är i lokalen.
Om dig
Vi har inga särskilda krav, annat än att du både pratar och skriver svenska obehindrat. Är det ditt första jobb någonsin? Fine. Roligt! Kommer du från en lång arbetslivserfarenhet inom något helt annat? Skoj! Du kanske kan komma med input som vi annars inte funderat över i vår lilla bubbla? Har du tidigare arbetat i auktionsbranschen men är intresserad av att komma till några som är unga och hungriga i branschen? Tja, då är du ju på pappret som klippt och skuren. Mest vikt lägger vi, som sagt, annars vid personkemin och att vi tror att du kommer kunna bli en viktig kugge i "hjulet" Karljohan Auktioner.
Sen tror vi så klart att du är en ordningsam och noggrann person också kan hantera arbetsmomenten på ett strukturerat och effektivt sätt. Du bör också vara bekväm med arbete mot viss deadline, då vi har ett visst antal föremål som behöver göras färdig för publicering varje dag.
Eftersom viss körning kan behövas tänker vi att du har körkort med åtminstone B-behörighet.
Arbetet på ett auktionshus idag är inte särskilt glamoröst och stundtals ganska tungt - men ofta väldigt roligt. Du bör alltså ha en någorlunda fysik för att klara av att hantera de föremål som kommer in, även om en hel del hjälpmedel så klart finns.
Allra mest vikt lägger vi vid att du har en viss känsla för fotografering och kanske ännu mer på att vi tror att du passar in väl i vårt lilla gäng.
Utveckling
Även om vi förstår att det inte alltid är så arbetsmarknaden ser ut idag så ser vi gärna att du är intresserad av att stanna och växa med oss. Vi är inne i en väldigt expansiv fas och belönar gärna lojalitet och att du fungerar bra i gänget med ytterligare ansvarsområden. Till exempel kan det vara så att du kommer att vara behjälplig med kundbemötandet i visningslokalen. Först vid utlämningar men på sikt också att vi ser till så att du kommer in lite i värderingen och inlämning av föremål.Om företaget
Vi är idag de båda grundarna, (Karl) Oscar Lundberg och Anders (Johan) Forsberg som driver företaget och bemannar det dagligen. Vid större tömningar av hem har vi också extra medhjälpare som tas in.
Även om vi arbetat tillsammans i totalt ca fjorton år så är vi inte främmande för input från andra håll, tvärtom så uppskattar vi om man blir en bidragande del i vårt lilla team.Så ansöker du
Skicka in din ansökan via mejl och märk med Auktionsassistent. Vi återkopplar så snart som möjligt, men i och med att vi i dagsläget är begränsad personal så kan detta ibland ske med viss fördröjning.
Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum och att urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: info@karljohanauktioner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Auktionsassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karljohan Auktioner AB
(org.nr 559288-1121)
Fogsvansen 14 (visa karta
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247 32 SÖDRA SANDBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016591