Auditör till Axess Logistics - Kvalitet och säkerhet i fokus
2025-12-12
Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till ett skadefritt och kvalitetssäkrat logistikflöde? Axess Logistics söker en auditör som vill vara med och höja standarden i våra anläggningar.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som auditör säkerställer du att våra transporter, terminaler och processer följer krav och standarder. Du arbetar både i Rosersberg och Södertälje, cirka 50 procent på varje ort. Därför behöver du ha B körkort och gärna tillgång till egen bil. Rollen är varierad och innebär daglig kontakt med chaufförer, operatörer och övriga funktioner i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Genomföra revisioner av lastbilar, lastning och lossning
• Granska arbetssätt och rutiner på terminalerna
• Bedöma yard design och identifiera förbättringsområden
• Kommunicera bedömningar tydligt och pedagogiskt
• Arbeta skadeförebyggande och driva kvalitetsförbättringar
Vem är du?
Du har gymnasieutbildning eller motsvarande och ett intresse för risk, säkerhet och kvalitet. Du är trygg i dialog med olika yrkesgrupper och van vid digitala verktyg. Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad är egenskaper som passar rollen väl.
Vi erbjuder
• En viktig roll i ett företag som satsar på kvalitet och utveckling
• Varierad vardag med arbete på två anläggningar
• Möjlighet att påverka säkerhets och kvalitetsarbetet i hela flödet
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
