Auditör till Axess Logistics - Kvalitet och säkerhet i fokus

Uniflex AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2025-12-12


Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till ett skadefritt och kvalitetssäkrat logistikflöde? Axess Logistics söker en auditör som vill vara med och höja standarden i våra anläggningar.

Publiceringsdatum
2025-12-12

Om tjänsten
Som auditör säkerställer du att våra transporter, terminaler och processer följer krav och standarder. Du arbetar både i Rosersberg och Södertälje, cirka 50 procent på varje ort. Därför behöver du ha B körkort och gärna tillgång till egen bil. Rollen är varierad och innebär daglig kontakt med chaufförer, operatörer och övriga funktioner i verksamheten.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Genomföra revisioner av lastbilar, lastning och lossning
• Granska arbetssätt och rutiner på terminalerna
• Bedöma yard design och identifiera förbättringsområden
• Kommunicera bedömningar tydligt och pedagogiskt
• Arbeta skadeförebyggande och driva kvalitetsförbättringar

Vem är du?
Du har gymnasieutbildning eller motsvarande och ett intresse för risk, säkerhet och kvalitet. Du är trygg i dialog med olika yrkesgrupper och van vid digitala verktyg. Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad är egenskaper som passar rollen väl.

Vi erbjuder
• En viktig roll i ett företag som satsar på kvalitet och utveckling
• Varierad vardag med arbete på två anläggningar
• Möjlighet att påverka säkerhets och kvalitetsarbetet i hela flödet


Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5067".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9641968

