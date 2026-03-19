Audionom till Hörcentralen, Kalix sjukhus
2026-03-19
Är du redo att forma morgondagens hörselvård?
Hos oss på Hörcentralen arbetar vi med den senaste tekniken. Vi tror på ett livslångt lärande, delaktighet och ett öppet klimat. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom dina intresseområden och vara en del av ett tvärprofessionellt team som stöttar varandra.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad audionom, men goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är mriterande om du har kunskaper i finska, samt erfarenhet av Cosmic och 1177.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du kreativ, självständig och strukturerad. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Som legitimerad audionom på Hörcentralen arbetar du med hela rehabiliteringsprocessen och diagnostik. Hos oss har vi alltid patientens behov i fokus. Vår styrka ligger i vårt tvärprofessionella arbetssätt. Du kommer att få arbeta med hörselrehabilitering både självständigt och tillsammans med olika professioner. Arbetet ställer höga krav på att du är flexibel och strukturerad.
Tjänsten är länsövergripande, resor i tjänsten förekommer.
Det här erbjuder vi dig
Erbjuder flexibel tjänsteort
Kontinuerlig kompetensutveckling
Digitalvård
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116434".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Sophia Öman sophia.oman@norrbotten.se 076-1483776
9807980