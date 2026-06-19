Audionom
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals / Logopedjobb / Gävle Visa alla logopedjobb i Gävle
2026-06-19
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I Gästrikland finns två hörcentraler, en i Gävle och en i Sandviken. Totalt är vi tio audionomer och en audiometris samt tre administratörer hos oss. Tekniska hörselvården med tre tekniker och en ingenjör ingår i vår vårdenhet och vi har ett nära samarbete med hörselhabiliteringen och öron, näs och hals-mottagningen (ÖHN). Just nu är vi inne i en fas av utveckling och en massa spännande projekt som gör jobbet hos oss roligt och inspirerande, med stora möjligheter att driva svensk hörselvård framåt.
Vi söker nu en audionom för ett vikariat på sex månader med möjlighet till förlängning alternativt tillsvidareanställning då en av våra medarbetare sökt en utbildning. Tjänsten tillsätts om medarbetaren kommer in på sin utbildning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Som audionom hos oss finns bra utvecklingsmöjligheter. På öron, näs och hals-mottagningen (ÖHN) har vi en audiolog och flera ÖNH-läkare som jobbar nära oss. Du får jobba både med diagnostik och teknisk rehabilitering. Alla audionomer får jobba självständigt med vaxborttagning efter utbildning och vi använder REM som kvalitetssäkring. Du har möjlighet att välja inriktning efter intresse, till exempel grav team eller tinnitus team. Möjlighet finns i dagsläget att fjärrjustera vissa hörapparater och vi erbjuder även utvärdering i grupp till våra patienter. Om du är audionom och enbart vill jobba med diagnostik är det också ett alternativ för oss.
Som audionom hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• diagnostik
• teknisk rehabilitering
• REM.
Hos oss får du
• anpassad introduktion
• individuell utveckling
• härliga kollegor.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi värdesätter att du har ett positivt förhållningsätt, är öppen för och nyfiken på nya idéer, att du är noggrann och trivs att arbeta både självständigt och i teamarbete. Du ska vara serviceinriktad och ha vilja att utveckla hörselvården tillsammans med oss.
I rollen som audionom ska du
• vara legitimerad audionom.
För tjänsten är det meriterande om du har några års erfarenhet inom yrket.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: start 2026-08-17 till och med 2027-02-12 med eventuell möjlighet till förlängning.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1768". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Kontakt
Kristina Olsson, Vision kristina.k.olsson@regiongavleborg.se 0722288421 Jobbnummer
9971415