Audionom
Audionommottagningen
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen att söka en tjänst som audionom på Audionommottagningen i Uppsala
Vi erbjuder tillsvidareanställning som audionom på heltid eller deltid enligt önskemål. Tillträde enligt överenskommelse. Du blir en av sju audionomer i Uppsala.
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter blir att träffa personer över 20 år med en lätt eller måttlig hörselnedsättning. Du utför behovsbedömning, hörselmätningar, förskriver hörhjälpmedel samt ger information om hörselnedsättning och dess konsekvenser. Du kommer också att utföra och administrera service av hörapparater. Arbetet är varierande och självständigt vilket innebär mycket egenansvar.
Din kompetens
Du som söker ska vara legitimerad audionom. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från hörselhabilitering/rehabilitering.
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt samt har en god samarbetsförmåga men har även förmåga att arbeta självständigt. Du har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du har ett positivt förhållningssätt, är noggrann och ansvarsfull.
Vår verksamhet
Audionommottagningen är en enhet inom Nära vård och hälsa, Region Uppsala, som arbetar med grundläggande hörselrehabilitering för vuxna. Vi är en verksamhet med mottagning i Enköping, Heby, Tierp, Uppsala och Östhammar. Här arbetar 13 audionomer, 2 koordinatorer, 1 sekreterare och verksamhetschef.
Hela enheten träffas i Uppsala ett par gånger per termin och däremellan via videolänk. Vi har regelbundet möten med hörapparatfirmorna för genomgång av det sortiment som är upphandlat. Hos oss kommer du att få träffa hörapparatföretagen som en del av din introduktion.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten och om oss är du välkommen att kontakta verksamhetschef Agneta Nilsson Palm, tel 018-611 67 80.
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-03-26Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan idag eftersom intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH113/2026". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
