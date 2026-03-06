Attendo Vårdbo Åkersberga söker undersköterskor till sommaren!
2026-03-06
Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen gör skillnad - varje dag? Tycker du om att arbeta nära människor och sprida glädje i vardagen? Då vill vi gärna träffa dig!
Vi på Attendo söker nu en undersköterska till Vårdbo i Åkersberga. Attendo Vårdbo Åkersberga är ett vård- och omsorgsboende med 24 platser fördelat på två avdelningar, en demensavdelning och en somatisk avdelning. Vi har även en social dagverksamhet med 10 platser. Attendo Vårdbo är beläget vid Åkers kanal, centralt i Åkersberga.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Om sommarjobbet Som vårdbiträde eller undersköterska är du med och skapar trygga, meningsfulla och fina sommardagar för våra kunder. Du ger god vård och omsorg, bidrar till en positiv och social stämning vid måltider och deltar i aktiviteter som sätter guldkant på vardagen - allt från samtal i solen till gemensamma aktiviteter.
Hos oss blir du en del av ett varmt team där omtanke, engagemang och arbetsglädje står i fokus
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 30/4 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska
Anställningsform: Visstidsanställning
Tjänstgöringsgrad: Deltid
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: mikaela.berggren@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
