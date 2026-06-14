Attefallshus säljare
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2026-06-14
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Säljare sökes – Attefallshus | Forsastugan AB
Forsastugan är en av Sveriges ledande leverantörer av attefallshus, golfstugor och friggebodar. Vi bygger med egna snickare, har korta leveranstider och en stark position på en växande marknad. Nu söker vi en erfaren säljare som vill ta ansvar för vår attefallshus-försäljning.
Om rollen
Som säljare hos oss driver du hela försäljningsprocessen – från första kundkontakt till påskrivet avtal. Du arbetar med inkommande leads, hjälper kunder att hitta rätt modell och tillval, och bygger långsiktiga relationer via telefon, e-post och fysiska möten. Du ansvarar för din egen pipeline och arbetar nära produktionen för att säkerställa en smidig leverans till kund.
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna inom hus, bygg eller annan komplex B2C-försäljning
• Är van att hantera långa säljcykler och affärer med högt ordervärde
• Uttrycker dig professionellt i tal och skrift
• Arbetar strukturerat och självständigt
• Har god förståelse för bygglovsprocessen och attefallsregler (meriterande)
Svenska är ett måste då vi kommunicerar med vår kunder på svenska.
Vi erbjuder
• Fast lön samt provision utan tak
• Kvalificerade leads – ingen kalldragning
• Modernt CRM-system med digitalt säljstöd
• Ett etablerat varumärke med stark marknadsnärvaro
• Personalförmåner och utvecklingsmöjligheter
Praktisk information
Placering: Göteborg, med möjlighet till viss distansarbete
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-06-14Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till info@forsastugan.se
. Vid frågor, kontakta Mikael Blixten på 079-202 23 78. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: info@forsastugan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsastugan AB
(org.nr 559330-8983)
Grönered 1 (visa karta
)
511 68 HYSSNA Jobbnummer
9962634