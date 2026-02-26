Återvinningstekniker på avfallsverksamheten
2026-02-26
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Inom tekniska förvaltningens avfallsverksamhet arbetar ett sextiotal personer.
Vi har som uppgift att samla in avfall från alla hushåll i Hudiksvalls kommun samt att ta emot kommunalt avfall på våra återvinningscentraler. Vi finns på Ulvberget i Hudiksvall och på Björkgatan i Delsbo men arbetar över hela kommunen.
Vi söker nu sommarvikarier till verksamheten. Tjänsten består framförallt av att vara kundmottagare på återvinningscentralen eller medåkare i sopbilen, men kan även bestå av andra uppgifter som finns inom verksamheten. Vi behöver ge information och kommunicera med våra kunder samt tömma sopkärl, men kan även inkludera underhållsarbeten samt andra relevanta arbetsuppgifter.
Arbetet sker utomhus med mycket kundkontakt och du kommer att göra en stor insats för vår miljö.Profil
Du är serviceinriktad och tycker om att hjälpa till där du kan. Du är kommunikativ och har lätt för att ta kontakt med andra människor. Du är stresstålig och klarar av att jobba fysiskt utomhus i alla sorters väder.
- B-körkort är ett krav
- C-körkort och/eller truckkort är meriterande
- Du behöver ha god kommunikativ förmåga och kunna ta egna initiativ
- Du har eget driv och tar ansvar. Trivs med att arbeta självständigt men fungerar även bra i grupp.
- Ett miljöintresse är en förutsättning
En stor portion sunt förnuft hjälper till. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om förvaltningen
Vi sopar gator, plogar vägar och bygger nya när Hudiksvalls tätorter växer. Vi gör så att parkerna blommar och att ser till att matavfallet du sorterar blir till biogas till bilar och gödsel på våra åkrar. Vi lagar näringsrik mat till våra barn, unga och gamla - varje dag. Vi ansvarar för kartor och GIS så samhället kan utvecklas. Vi ser till att det finns rent vatten i din kran och i naturen och att våra elever kommer till och från skolan säkert med skolskjutsar. Vi sköter fastigheter så som äldreboenden, skolor, badhus och sporthallar - och håller dem rena och fina. Tillsammans är vi tekniska förvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
