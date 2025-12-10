Återvinningsarbetare till Borgholm Energi
2025-12-10
Att avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avlopp fungerar är avgörande för att Ölandsbornas vardag ska fungera - och vi på Borgholm Energi är glada över att få vara en del av just den vardagen hos våra 13 000 privat- och företagskunder. Vi arbetar för att driva och utveckla Öland - och för att skapa en hållbar framtid krävs omtanke om miljön, klimatet och nästa generation. Vårt mål är att vara ett långsiktigt och hållbart bolag och vi tänker vara helt fossilfria senast 2030.
Vi är ett kommunägt multi utility-bolag där Borgholm Energi Elnät AB är moderbolag och Borgholm Energi AB, som driver övriga verksamheter, är dotterbolag. Vi är unika med vår bredd av verksamheter inom samma koncern, där vi tillhandahåller tjänster inom Vatten och Avlopp, Återvinning och Avfall, Elnät, Fjärrvärme samt lokaler.
Hos oss finns cirka 70 medarbetare och huvudkontoret är centralt beläget i Borgholm. Vi bryr oss om våra kollegor och uppmuntrar varandra. Vi värdesätter nya idéer och sätt att arbeta. Teamandan är stark och vi uppskattar personer som gillar att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Vår arbetsmiljö präglas av värme och ömsesidig respekt - det är kul att gå till jobbet!
Vi tror på att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald utvecklar oss och vår verksamhet. Vi månar om våra medarbetare och jobbar för en god balans mellan arbete, familj och fritid.
Har du intresse för miljö och hållbarhet? Vill du vara en del av vårt team? Nu söker vi dig som vill bli avfallsexpert hos oss på Borgholm Energi. Som återvinningsarbetare är du ansiktet utåt för våra kunder som besöker återvinningscentralerna eller möter oss ute på vägarna.
Arbetet består av två delar, där den ena är att möta kunder på våra återvinningscentraler och att arbeta med att hålla anläggningen i gott skick. Den andra delen är att med hjälp med insamlingen av avfall från hushåll. Dels genom att vara medåkare i sopbil, men också genom att köra ut material och hämta material hos våra olika kunder med hjälp av vår lätta lastbil. Det kan vara allt från att sätta ut nya kärl hos kunder till att hämta latrintunnor.
På återvinningscentralerna är kundbemötandet viktigt och en stor del av jobbet är att hjälpa kunderna att sortera rätt. Utöver möten med kunderna ansvarar du även för att fylla i nödvändiga underlag för fakturering och rapportering. När du arbetar med att hämta och lämna material så använder du digitala verktyg för att följa din runda. Du monterar kärl och lastar i och ur det material du kör för dagen.
Det är viktigt att hela tiden vara uppmärksam på kunderna och att kunna förklara och informera om sortering, oavsett om du möter dem på vägarna eller på återvinningscentralerna. En annan viktig uppgift är att hålla rent och snyggt på Borgholm Energis avfallsanläggningar och att säkerställa att våra fordon är i bra skick.
För att säkerställa enhetliga rutiner och arbetssätt samarbetar du nära dina kollegor. Arbetsmiljö och säkerhet är centralt i vår verksamhet. Vi värdesätter lagarbete och ser god kommunikation som en nyckel för väl fungerade team.
Som en del av vår grupp förväntas du arbeta utifrån våra värdeord Välkomnade, Utvecklande och Tillsammans samt att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av serviceyrken och som person gillar du att möta människor.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har god fysisk förmåga och trivs med att arbeta utomhus.
Känner dig bekväm med att arbeta i digitala system och verktyg.
Har fyllt 18år
Har B-körkort samt körvana
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och kvalitéer som serviceinriktad, ansvarskänsla, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi söker medarbetare som är engagerade, självgående och har en positiv attityd till arbete och kollegor.
Erfarenhet av att köra lastmaskin, gärna i liknade verksamhet är meriterande.
Har du C-körkort och Yrkesförarbevis(YKB) kan det vara meriterande för att även köra inom avfallsinsamling.
Tjänstens omfattning är timvikarie. Antal timmar skiljer mycket åt mellan säsongerna. Vi söker någon som har möjlighet att arbeta på timme året runt. Arbete sker måndag till lördag med även ofta på helgdagar.
Urval och intervjuer kan ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Chef Återvinningscentraler
