Återvinningsarbetare deltid
Wbab Wessmanbarken Vatten & Återvinning AB / Renhållningsjobb / Smedjebacken Visa alla renhållningsjobb i Smedjebacken
2026-06-03
, Ludvika
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wbab Wessmanbarken Vatten & Återvinning AB i Smedjebacken
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vill du arbeta för ett mer hållbart samhälle och samtidigt ge service till invånarna i Ludvika och Smedjebacken? Då kan detta jobb vara något för dig!
Nu söker vi förstärkning till vårt team som arbetar på våra återvinningscentraler – Björnhyttan, Fredriksberg, Nytäppan och Nor. Vi erbjuder dig ett jobb med varierande arbetsuppgifter där du själv har stor möjlighet att påverka upplägget och arbetsgången tillsammans med dina kollegor.
Tjänsten är för närvarande placerad på Nytäppans och Nors återvinningscentraler i Smedjebackens kommun. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Återvinningscentralerna är en mötesplats för allmänheten och i mötet med kunden lägger vi stor vikt vid att vara serviceinriktade. Vårt mål är att besöken hos oss ska upplevas välkomnande, positiva och smidiga. Du hjälper våra kunder med hur de ska sortera och hantera sitt avfall, ger dem bra service och svarar på frågor. I ditt uppdrag ingår även att hålla rent och snyggt på anläggningen och flytta på fyllda containrar med hjälp av truck eller lastmaskin. Du lastar och sorterar material för vidare behandling och säkerställer god kvalitet genom att kontrollera materialet. Du ser också till att det är säkert för kunder och kollegor att vistas på återvinningscentralen. Andra arbetsuppgifter inom vårt affärsområde Återvinning kan också förekomma.Kvalifikationer
För det här jobbet behöver du ha gymnasial utbildning, B-körkort och giltigt förarbevis för hjullastare C2. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt har god datorvana.
Det är meriterande om du har truckkort B1 och tidigare erfarenhet inom yrkesområdet. Det är också meriterande om du tidigare haft arbeten med kundkontakt.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Våra värdeord är ärlig, öppen, nyfiken, delaktig och professionell. De vägleder oss i det vi gör och hur vi gör det och kommer även att fungera som kompass för dig i ditt uppdrag. Som person är du serviceinriktad och har förmåga att bemöta kunder på ett trevligt sätt. Du gillar att både arbeta självständigt och tillsammans med kollegor. Du har förmåga att behålla lugnet i stressiga situationer och är också flexibel, ansvarstagande och noggrann. Du trivs med att arbeta utomhus och kan hantera ett ibland fysiskt krävande arbete. Vi ser det som positivt om du dessutom har intresse och engagemang för hållbarhet och miljö.
Anställningsvillkor
Tjänsten är deltid på 75 procent. Arbetstiderna varierar, även kvällar och helger förekommer. Tillträde omgående.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 21 juni 2026. Urval och intervjuer sker löpande.
Skicka in din ansökan i form av ett personligt brev och cv via e-post till jobb@wbab.se
. Skriv: "Återvinningsarbetare deltid" i ämnesraden.
WBAB strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar.
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina ansökningshandlingar kommer vi att spara under pågående rekryteringsprocess och radera efter avslutad rekrytering.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt mediesäljare och liknande.
Kort om oss
WBAB är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Vi är cirka 85 anställda och vårt uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. Vårt fullständiga namn är WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, men vi kallar oss för WBAB. Hos oss är du med och gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: jobb@wbab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Återvinningsarbetare deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wbab Wessmanbarken Vatten & Återvinning AB
(org.nr 559031-4380) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wbab Kontakt
Kommunal
Simon Sverin simon.sverin@wbab.se 070-515 49 73 Jobbnummer
9945798