Återvinningsarbetare - Kvällsskift (Heltid) Sollentuna
Återvinningsarbetare - Kvällsskift (Heltid)
Placeringsort: Sollentuna
Anställningsform: Tillsvidare via Bemano AB
Arbetstid: Ständig kväll, heltid (40 timmar/vecka)
Tillträde: omgående
Om uppdraget:
Bemano AB söker en engagerad och tekniskt orienterad medarbetare till ett uppdrag hos ett av Sveriges mest etablerade företag inom industriell återvinning. Företaget är en erkänd aktör inom miljöområdet och har under lång tid utvecklat effektiva metoder för att hantera och förädla industriellt avfall med fokus på hållbarhet och miljöansvar. Du kommer att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där både manuella och maskinella arbetsmoment ingår. Tjänsten är i grunden förlagd till ständigt kvällsskift, men under vissa perioder kan arbetet tillfälligt övergå till dagtid beroende på verksamhetens behov.
Registerkontroll - Belastningsregistret
För vissa uppdrag inom återvinning kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras, beroende på arbetsuppgifternas art. Utdraget beställs av den sökande själv och visas upp för arbetsgivaren. Ingen kopia, registrering eller dokumentation av innehållet sker - endast en notering om att utdraget har visats görs. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och vägledning från Polismyndigheten och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Placering
Sollentuna kommun, med möjlighet till arbete på flera återvinningsstationer i närområdet. Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
God fysik och vilja att arbeta utomhus i alla väder
Punktlig, ansvarstagande och samarbetsvillig
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande
B-körkort är ett plusDina arbetsuppgifter
• Sortering av industriellt material, både manuellt och med hjälp av maskinell utrustning
• Truckkörning inom anläggningen (meriterande med truckkort) däremot maskintid är ett krav på att erfarenhet tidigare arbetar & framfört ett arbetsfordonantal arbetstimmar
• Påfyllning av material i kvarnsystem samt övervakning av processflöde
• Byte av tekniska komponenter såsom skärmar/screen
• Dagligt underhåll och enklare service av maskinutrustning
• Följa etablerade arbetsrutiner och säkerhetsföreskrifter
Arbetsmiljö och fysiska krav
Arbetet är fysiskt krävande och innebär stående arbete, det förekommer tunga lyft i mellan åt under en arbetsdag utförs arbetet ståendearbetssätt i en industriell miljö. VI ser gärna att du som söker är avseende skäligt i fullfrisk fysisk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
