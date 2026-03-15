Återhämtningsinriktat socialt arbete
2026-03-15
Vi söker dig som kan börja omgående.
Vi har beviljats medel till ett projekt. Vi söker en vikarie för Matti som ska driva projektet.
Fountain House Stockholm är en ideell organisation som arbetar enligt den internationella Fontänhusmodellen för psykosocial rehabilitering. På mer än 370 fontänhus världen över engagerar sig personer med psykisk ohälsa som medlemmar.
Nu söker vi en vikarierande handledare till oss på Götgatan 38. Vi har arbetat för psykisk hälsa i Stockholm sedan 1980 och är en stark aktör inom det socialpsykiatriska rehabiliteringsfältet i Stockholm. Detta är en unik möjlighet att arbeta inom en återhämtningsinriktad verksamhet där fokus ligger på individens styrkor och färdigheter. Arbetet är mångsidigt och varierat, i en arbetsmiljö som karaktäriseras av gemenskap, värme, hopp och massor av aktivitet.
Handledare arbetar sida vid sida med fontänhusets medlemmar i alla aspekter av driften av verksamheten. Till handledarnas ansvarsområden hör att engagera medlemmarna i det dagliga arbetet på fontänhuset, samt att stödja medlemmarna i att uppnå sina individuella mål beträffande rehabilitering och återhämtning, såväl som yrkes- och studierelaterade mål. I arbetet ingår även kontakt med myndigheter, vård och andra samhällsfunktioner kopplat till medlemmars behov och önskan.
Handledarnas yrkesroll ställer stora krav på närvaro, prestigelöshet, lyhördhet, flexibilitet, tålamod och respekt, samt förmåga till samarbete. Det professionella förhållningssättet hos oss förutsätter förmåga att utveckla kollegiala och stödjande relationer till de personer som använder sig av verksamheten för sin återhämtning. Hela arbetsdagen är förlagd i de gemensamma lokalerna, det finns inga avskilda utrymmen eller möten enbart för personal.
Vi söker i första hand dig som är socionom eller har en annan beteendevetenskaplig examen men beaktar även ansökan från dig med annan utbildningsbakgrund som kan främja vår verksamhet. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi söker omgående en handledare till vår köksenhet som tillsammans med övriga handledare och en dynamisk grupp av medlemmar ansvarar för uppgifter kopplat till storkök
Tjänsten är heltid (37,5 h/vecka). Arbetstiden är måndag-fredag 8:30-16:00, men kommer även att omfatta vissa kvällar, veckoslut och högtider.
Välkommen att skicka in CV och personligt brev med en motivering om varför just du skulle passa för det här jobbet. Skicka in din ansökan till jobb@fountainhouse.se
.
Tjänsten är ett vikariat fram tills 2026-12-31.
Tillträde omgående
Sista ansökningsdag är: 2026-03-29
Vid eventuella frågor kontakta Gunilla Byström på 073-390 77 08.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.fountainhouse.se
innan du ansöker. Så ansöker du
E-post: jobb@fountainhouse.se
