Återförsäkrings Client Coordinator till Howden Re
Academic Work Sweden AB / Bankjobb / Stockholm
2026-03-05
Vill du tillhöra ett bolag som är den snabbast växande återförsäkringsmäklaren i Europa? Nu har du chansen. Howden Re, som är den ledande risk-, kapital- och strategiska rådgivaren för den moderna kunden, söker en Återförsäkrings Client Coordinator till sitt team i Stockholm. Är du målinriktad, noggrann och gillar att vara spindeln i nätet kan detta vara rollen för dig. Sök idag - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
I rollen som Återförsäkrings Client Coordinator kommer du att tillhöra återförsäkringsteamet i Stockholm som består av Client Coordinators, Mäklare och Analytiker och samarbeta nära Howdens övriga internationella team. Denna roll kräver att du är noggrann, initiativtagande och kommunikativ, samt att du trivs i en dynamisk miljö där det händer mycket. I rollen kommer du att fungera som en länk mellan kunder, återförsäkringsbolag och interna nätverk, koordinera och övervaka olika projekt, se till att tidslinjer hålls och att alla inblandade parter är informerade. Du kommer att arbeta administrativt och hantera uppgifter som att förbereda rapporter och dokumentation, samt ansvara för att affären uppdateras i respektive system. En del av arbetsuppgifterna innehåller även analys och rapportering.
När du ansluter dig till Howden Re blir du en del av en livlig och entreprenöriell arbetskultur som prioriterar samarbete, ägarskap och delad framgång. Här kommer dina bidrag att direkt påverka Howdens uppdrag att vara den globala partnern av val inom återförsäkring och strategisk rådgivning.
Hos Howden Re erbjuds du:
En arbetsplats med sunda värderingar och fokus på personalens välmående - "People first" är mottot.
Bli en del av ett team med bred expertis inom flera områden, både lokalt och globalt.
Arbeta i en dynamisk och kreativ miljö med stora möjligheter till personlig utveckling.
Vara en del av en växande internationell bransch med en entreprenöriell anda.
Attraktivt kontorsläge centralt i Stockholm.Dina arbetsuppgifter
Förnya, utforma och färdigställa återförsäkringskontrakt.
Jämföra, sammanställa och utföra lättare analys av offertunderlag.
Skapa och utforma PowerPoint-presentationer inför kundmöten.
Koordinera och rapportera i placeringsprocessen.
Bekräfta slutliga placeringar till marknader och utfärda slutliga placeringsdokument till kund inklusive administration i system.
Supporta mäklare med löpande administration av återförsäkringskontrakt (ändringar, förfrågningar och dylikt).
Ha kontakt med kunder och återförsäkrare där ansvar och kundrelationer utvecklas med tiden.
Vi söker dig som
Har mycket god arbetslivserfarenhet från en liknande roll inom försäkringsbranschen.
Är noggrann och detaljorienterad med siffersinne.
Tar ägarskap och trivs i en dynamisk miljö.
Har goda kunskaper i Officepaketet, framförallt PowerPoint och Excel.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då du kommer att använda båda språken i ditt dagliga arbete. Koncernspråket är engelska.
Det är meriterande om du:
Har arbetat med försäkring eller återförsäkring.
Har språkkunskaper i något annat nordiskt språk.
Personlighet är A och O för denna roll! Vi söker en flexibel och anpassningsbar person som trivs i en snabbrörlig miljö med många bollar i luften. Noggrannhet och detaljorientering är en viktig egenskap. Du gillar att ta egna initiativ och ser möjligheter istället för hinder och triggas av dina egna mål. Om du gillar en dynamisk miljö där det händer mycket, är detta jobbet för dig!
Vår rekryteringsprocess
