Ateljésömmerska sökes till Mattbutiken
Göteborgs Langettering Aktiebolag / Sömmerskejobb / Stockholm Visa alla sömmerskejobb i Stockholm
2026-06-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Langettering Aktiebolag i Stockholm
🕒 Omfattning: Heltid eller deltid
📅 Varaktighet: Tillsvidare
📝 Anställningsform: Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning
Tycker du om att arbeta med händerna och har känsla för detaljer?
Mattbutiken söker nu en noggrann och praktiskt lagd ateljésömmerska.
Vi är ett växande företag som specialiserar oss på måttanpassning, langettering och kantning av mattor för både privatpersoner och företag. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, hantverk och kundnöjdhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Sömnad av kantband och langettering av mattor (utbildning ges på plats)
Kapning och måttanpassning av mattor
Förberedelse och färdigställande av kundbeställningar
Paketering och enklare leveranshantering
Lagerhantering och materialpåfyllning
Hålla ordning och reda i verkstaden
Vi söker dig som
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har intresse för sömnad, textil eller hantverk
Trivs med praktiskt arbete och gillar att arbeta med händerna
Har öga för detaljer och känsla för finish
Är ansvarstagande och självgående
Samarbetar väl med kollegor och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Tidigare erfarenhet av sömnad, textilarbete eller produktion är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och utbildar rätt person på plats.
🚗 Körkort är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
✓ Generös lön
✓ Fackförbund IF metall
✓ Fasta arbetstider
✓ Trygg anställning med långsiktiga utvecklingsmöjligheter
✓ Friskvårdsbidrag
✓ Betald introduktion och utbildning
✓ Trevlig och familjär arbetsmiljö
✓ Arbete i ett stabilt och växande företagErsättning
💰 Enligt överenskommelse -månadslönSå ansöker du
📧 Ansökan skickas ENDAST via e-post till: info@mattbutiken.se
❗ Ring inte angående tjänsten.
Bifoga CV och ett kort personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@mattbutiken.se
E-post: info@mattbutiken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Langettering Aktiebolag
(org.nr 556366-8424)
Runebergsgatan 10 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mattbutiken Stockholm Jobbnummer
9975986