Ateljé sömmerska i butik
2026-02-14
Vi söker en erfaren sömmerska till vårt team!
Vi växer och söker nu en skicklig sömmerska som vill arbeta i en kreativ och inspirerande miljö med fokus på brudklänningar och festklänningar.Publiceringsdatum2026-02-14Kvalifikationer
Utbildning inom sömnad och sömnadsteknik
Dokumenterad erfarenhet av ateljésömnad, särskilt arbete med brudklänningar, festklänningar eller couture
Mycket god känsla för passform, materialkunskap och noggranna hantverkstekniker
God servicekänsla och ett professionellt bemötande - du kommer att arbeta nära kunder i känsliga och viktiga livsögonblick
Du behärskar svenska eller engelska flytande
Erfarenhet av provningar och kundkontakt är meriterande
Vi söker dig som:
Är noggrann, lösningsorienterad och trygg i ditt hantverk
Trivs i ett team men också kan arbeta självständigt
Har ett öga för detaljer och ett genuint intresse för mode och bruddesign
Kan hantera perioder med högre arbetstempo, särskilt inför högsäsong
Vi erbjuder:
En varm och kreativ arbetsplats i en unik bröllopsmiljö
Varierande arbetsuppgifter med stort utrymme för yrkesskicklighet
Möjlighet att arbeta nära kund och vara del av deras stora dag
Ett företag utan kollektivavtal men med schyssta villkor och tydliga avtalOm tjänsten
Tjänstgöringsgrad efter överenskommelse
Start enligt avtal
Arbetet sker i butik/ateljé med provningar, sömnad, justeringar och kundserviceSå ansöker du
Skicka CV samt ett kort personligt brev till: bhansson@designbella.se
076-17 48 111
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Bella på mejl eller SMS.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Mejl, SMS eller personligt besök efter överenskommelse
E-post: bhansson@designbella.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wedding Store Malmö AB
Bergsgatan 11 A
211 54 MALMÖ
9742934