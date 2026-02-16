AT-läkare till Region Sörmland
2026-02-16
Region Sörmland Eskilstuna, Katrineholm och NyköpingPubliceringsdatum2026-02-16Om företaget
Region Sörmland omfattar fyra sjukhus och 18 regionsdrivna vårdcentraler och 12 privata vårdcentraler, fördelade på länets nio kommuner. Vi är cirka 7500 anställda varav cirka 6400 anställda inom hälso- och sjukvården.
AT-utbildning bedrivs på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. I Region Sörmland är AT-läkaren en viktig länk i vår verksamhet och vi fäster därför vid anställning stor vikt vid personlig lämplighet. Vår målsättning är att du efter din AT i Sörmland har fått en gedigen klinisk- samt teoretisk utbildning och står väl rustad inför ditt fortsatta yrkesliv. Vi har en kontinuerlig dialog med våra AT-läkare kring utbildningens utformning. Du har som AT-läkare en AT-chef under hela din tjänstgöringstid samt möjlighet att engagera dig i de lokala AT-råden.
Vi har en 21-månaders AT eftersom vi tror att med längre och sammanhängande placeringar inom slutenvårdkliniker hinner du lära dig mer, blir en självständig och trygg legitimerad läkare, dessutom kan vi erbjuda dig möjligheten till auskultationsveckor på mindre kliniker och önskeveckor.
AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader, fördelat på:
• Sex månader medicin.
• Sex månader kirurgi.
• Tre månader psykiatri.
• Sex månader primärvård.
En mer detaljerad beskrivning vad som ingår i de olika blocket går att läsa på hemsidan då det skiljer sig en del mellan de olika sjukhusen.
Kirurgi- och ortopediplaceringen samt psykiatrisk slutenvård för AT-läkarna från Kullbergska sjukhuset sker på Nyköpings lasarett. Mer information finns även på SYLF hemsidan (AT-guiden 2025, Sjukhus - AT-guiden (https://slf.se/at-guiden/sjukhus/)).
Vid denna rekryteringen anställer vi till AT-starten på slutet av maj 2026 och på slutet av augusti 2026.
Läs mer på AT-läkare inom Region Sörmland (http://samverkan.regionsormland.se/utbildning-och-forskning/larande-praktik-och-tjanstgoring/at-hos-oss2/)
Din kompetens
Formella krav
Vi söker dig som vid anställningens början har läkarexamen samt i förekommande fall skriftligt beslut från Socialstyrelsen och kurs i samhälls- och författningskunskap. Du har en mycket god språklig nivå, minst C1 (krav för legitimation enligt Socialstyrelsen).
Kunskaper
Du förväntas kunna tillämpa dina praktiska och teoretiska kunskaper från läkarutbildningen under handledning i klinisk praxis.
Personliga egenskaper och kompetens
Vi gör en sammantagen bedömning av din förmåga att arbeta som AT-läkare och att vara engagerad kollega i våra verksamheter. I denna bedömning lägger vi stor vikt vid:
• Gott omdöme
• Personlig mognad
• God samarbetsförmåga
• Initiativförmåga
• Kommunikativ förmåga.
Introduktionsveckan
Introduktionsveckan innehåller information om sjukhuset och Region Sörmland samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner, utbildning i datasystemet (Cosmic). De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorer, AT-chefer och ledning. Introduktionsveckan ges veckan före påbörjande av de 21 månadernas kliniska utbildning.
I början av varje placering genomgår man en väl planerad och strukturerad introduktion, det ingår båda teoretiska föreläsningar och praktiska övningar.
Handledning
På varje placering finns en personlig handledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna och AT-chef är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov. AT-chefen är huvudhandledare.Utbildningsbakgrund
En eftermiddag i veckan avsätts för utbildning, handledning, seminarieverksamhet eller enskilda studier.
Dessutom:
• Utbildning i försäkringsmedicin
• Akut medicinskt omhändertagande
• Deltagande i AT-stämman
• Mellansvenskt Läkemedelsforum
• AT-dagen.
Anställningsform
AT-tjänstgöringen 21 månader där goda möjligheter att fortsätta som ST-läkare finns inom många specialiteter. Tillträde i månadskifte maj/juni 2026 och augusti/september 2026.
Välkommen att kontakta nedanstående personer för mer information
Mälarsjukhuset i Eskilstuna, 16 block
AT-chef Ylva Morawski,
Studierektor primärvård Anna-Maria Brandén,
Studierektor slutenvård Mitra Linnerud Keshavarz,
HR-specialist Peter Poulsen,
AT-administratör Lina Almrud,
samtliga söks via kontaktcenter, 016-10 30 00.
Nyköpings lasarett, 8 block
AT-chef Ahmet Abidin,
Studierektor/slutenvård Ozan Talayhan,
Studierektor öppenvård Josefin Hedblom,
HR-specialist Lisa Bohm,
AT-administratör Maria Eriksson,
samtliga söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, 6 block
AT-chef Ahmet Abidin,
Studierektor primär- och slutenvård Cecilia Niklasson,
HR-specialist Lisa Bohm,
AT-administratör Maria Eriksson,
samtliga söks via kontaktcenter, 0150-561 00.
Sylf-representant nås via sormland@sylf.se
.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-07.
Bifogas ansökan:
• Två skriftliga rekommendationsbrev från senaste anställningarna inom läkaryrket (prioritera anställningar inom svensk sjukvård).
• Saknas rekommendationsbrev från läkaryrket går det även bra med referensbrev från andra vårdarbeten.
Observera att lokala referenser kan vara särskilt meriterande.
Intervjuerna sker vecka 11 och vecka 12.
Om du ansöker via en Mac och kopierar in ditt personliga brev i fältet Personligt brev kan det bli fel i tecknen å, ä och ö. Vänlig bifoga även ditt personliga brev som en bilaga i ansökan.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
