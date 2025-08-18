AT-läkare till Region Örebro län
2025-08-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du engagerad, ambitiös och ansvarsfull? Då kan det vara dig vi söker som AT-läkare.
Vi hoppas att du gillar utmaningar och att du prioriterar laget före jaget. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i Region Örebro län och som önskar vara en pusselbit i regionens framtida utveckling.
I Region Örebro län finns ett universitetssjukhus (USÖ) och två länsdelssjukhus; Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Under primärvårds- samt medicin- och kirurgblocket kommer du i huvudsak att tjänstgöra i den länsdel eller vid det sjukhus där du är anställd, men utbildningsmoment och placeringar förekommer även i övriga delar av länet. På samtliga tre sjukhus går AT-läkare egna primärjourer med ett gott bakjoursstöd av erfarna kollegor. På USÖ finns även mer erfaren kollega parallellt i primärjoursledet.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
AT-läkare till Region Örebro län
Publiceringsdatum 2025-08-18
Dina arbetsuppgifter
Vi har tre olika inriktningar på AT-tjänsterna:
AT med traditionell inriktning omfattar totalt 18 månader och fördelas på följande områden: Invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter som tillsammans utgör 9 månader, psykiatri 3 månader och allmänmedicin 6 månader. Allmänmedicinplaceringen ligger antingen sammanhängande i slutet eller uppdelad, med en del av vårdcentralsplaceringen i början av AT.
AT med inriktning mot forskning erbjuds endast på USÖ och omfattar totalt 24 månader varav 6 månader är avsatt för forskning.
AT med pedagogisk inriktning erbjuds endast på USÖ och omfattar totalt 21 månader varav 3 månader är avsatt för pedagogiskt arbete.
Anställningsinformation:
Utbildningsmomenten under AT är i huvudsak länsgemensamma. AT inleds med en introduktionsvecka med föreläsningar och praktisk träning som är bra att ha med sig i uppstarten, oavsett vilken placering som är den första. I utbildningsprogrammet ingår också tre utbildningsveckor kopplat till medicin-,kirurg-respektive primärvårdsblocket. Under psykiatriplaceringen är motsvarande utbildningen förlagd löpande en eftermiddag i veckan. Utöver detta erbjuds heldagsseminarier formade utifrån AT-målen i palliativ medicin, etik, ledarskap och genus samt försäkringsmedicinsk.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer
För att påbörja anställning krävs läkarexamen och för dig som studerat utomlands även ett beslut från Socialstyrelsen om behörighet att göra AT. Erfarenhet av arbete inom svensk sjukvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker framtida specialister till Region Örebro län. De personliga egenskaper vi värderar högst är personlig mognad, samarbetsförmåga och ett gott bemötande. Engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare ser vi som en självklarhet.

Så ansöker du
I samtliga ansökningar ska följande bifogas:
CV med meritförteckning med datum (år, månad, dag) för tjänstgöringar
Personligt brev
Tjänstgöringsintyg som styrker arbetad tid som underläkare alternativt läkarassistent samt intyg för andra relevanta meriter
Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (telefon och mailadress)
För dig som har studerat i Sverige ska även följande bifogas:
Examensbevis alternativt resultatintyg från LADOK för dig som inte tagit examen ännu
För dig som har studerat utomlands ska även följande bifogas:
Examensbevis
Beslut från Socialstyrelsen att du ska göra AT
Observera att relevant arbetslivserfarenhet som inte kan styrkas med tjänstgöringsintyg inte kommer att beaktas i samband med din ansökan.
Vid ansökan om AT med inriktning mot forskning ska, i tillägg till ovan, även en projektplan bifogas, var god se länk nedan.
Vid ansökan om AT med pedagogisk inriktning ska även bifogas tankar/idéer om varför pedagogisk inriktning intresserar dig och vilken typ av utvecklingsprojekt du skulle vilja genomföra. Var god se länk nedan.
Intervjuer hålls fysiskt på respektive sjukhus under vecka 40
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Information om AT med inriktning mot forskninghttps://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso?E-16178=16178#accordion-block-16178
Information om AT med pedagogisk inriktning
https://vardgivare.regionorebrolan.se/at-uso?E-16179=16179#accordion-block-16179

Ersättning
Månadslön Så ansöker du
AT-chef Universitetssjukhuset Örebro
Rebecca Borg
