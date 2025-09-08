AT-läkare till Lycksele, Skellefteå, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten. Det finns god möjligheter till fortsatt anställning underläkare, ST-läkare och specialistläkare i framtiden.
Välkommen till en AT-tjänst med hög kvalitet - där du får växa som läkare och människa. I region Västerbotten erbjuder vi hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet. Vill du utvecklas i din roll som läkare? Ta chansen och börja din resa mot läkarlegitimation hos oss!
Våra tre sjukhus och orter har alla sin egen karaktär.
• Lycksele är ett mindre länsdelssjukhus i Norrlands inland med korta beslutsvägar och ett väl fungerande samarbete med olika professioner och kliniker med mysig småstadsmiljö och nära till allt. Lycksele ligger beläget mittemellan kust och fjäll med omedelbar närhet till orörd natur med vilda älvar och djupa skogar, utan att ge avkall på den service och alla de bekvämligheter som stadslivet erbjuder. Här hittar du möjligheten att få livspusslet att gå ihop.https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus-och-halsocentraler/lycksele-sjukhus
• På mellanstora Skellefteå sjukhus hittar du en trevlig kombination av specialistsjukvård och forskning samt en stad i utveckling med företagsetableringar. Skellefteå, även kallad 10-minutersstaden, erbjuder mångsidighet med korta avstånd och närhet till både stad och natur. I det nybyggda 20 våningar höga kulturhuset Sara erbjuds teaterföreställningar, musikunderhållning och andra kulturupplevelser. https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus-och-halsocentraler/skelleftea-sjukhus
• Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå ger specialiserad vård till invånarna i de fyra nordligaste länen och forskningen är central. Staden har ett rikt utbud av aktiviteter och kultur. Du hittar ett intensivt uteliv både nära campusområdet vid NUS och i centrum, samtidigt finns avslappnande naturupplevelser alltid nära oavsett stadsdel.https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus/norrlands-universitetssjukhusPubliceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare och ST-läkare.
Hos oss får du en allmäntjänstgöring som kännetecknas av nöjda AT-läkare, en engagerad och lyhörd AT-organisation samt ett genuint fokus på din utveckling. Vi strävar efter att du ska trivas, känna dig trygg och få en stabil grund inför din legitimation.
Vi erbjuder:
* Två veckors gemensam introduktion för att ge dig en trygg start.
* En strukturerad och stimulerande AT med successivt ökande ansvar alltid i trygga former och med stöd från erfarna kollegor.
* Jourtjänstgöring på vissa placeringar, med god tillgång till bakjour och handledning.
* Fortlöpande utbildning genom regelbundna utbildningsdagar och kurser.
* Tydliga utbildningsplaner på alla kliniker och hälsocentraler, med fokus på praktiskt och kliniskt lärande.
* Om du till engagera dig finns AT-råd på alla tre orter i länet ett utmärkt forum för dig som vill påverka och bidra till utvecklingen av AT.Kvalifikationer
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.
Sökande med utländsk utbildning (utanför EU) ska ha beslut av Socialstyrelsen att göra AT i Sverige och ha goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Den som inte har svenska som förstaspråk kan behöva göra ett språktest innan anställning.
ÖVRIGT
Kontakta gärna AT-studierektor iEva Vikberg Martinez i södra Lappland 070-5880997, AT-studierektor Cecilia Johansson i Skellefteå, 0910-774899 och AT-chef i Umeå Anna Diamant 070-2441489.
AT-läkarna i Region Västerbotten får en utbildningspott, Lycksele 20 000 kronor, Skellefteå och Umeå 15 000 kronor.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
