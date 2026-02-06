AT-läkare till Lasarettet i Ystad
2026-02-06
Gör skillnad. Varje dag.
Lasarettet i Ystad med cirka 1 000 anställda har ett brett utbud av specialiserad vård och en akutverksamhet dygnet runt. Vi är ett överskådligt sjukhus vilket underlättar samordning och kommunikation, något som utan tvekan gynnar våra patienter men som också gör att du som AT-läkare snabbt blir en i gänget. Du har nära till erfarna kollegor som ger dig det stöd du behöver på vägen mot din legitimation.
Som AT-läkare på Lasarettet i Ystad får du en bred och gedigen inblick i både de kirurgiska och medicinska specialiteterna. Du arbetar självständigt men har samtidigt nära till erfarna kollegor. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ge en kompetensmässig bredd och ett varierat patientunderlag, men samtidigt så pass litet att du snabbt lär känna dina kollegor. På akutmottagningen får du värdefull träning i det akuta omhändertagandet, med tillgång till stöd när det behövs.
• Det finns ett tydligt intresse att utbilda bland kollegiet på klinikerna, vilket skapar en stimulerande och lärorik miljö för oss utbildningsläkare. Handledningen är strukturerad och kontinuerlig. Inom ramen för tjänstgöringen ingår även schemalagd undervisning i grupp tillsammans med övriga AT-läkare. AT-läkarna har dessutom egna lokaler för lunch och administrativt arbete. Jag trivs mycket bra på Lasarettet i Ystad och kan varmt rekommendera det som AT-ort, säger Ludwig Hedén, AT-läkare.
Vi söker nu åtta AT-läkare till hösten 2026 med tillträde 31 augusti och 30 november.
Under 18 månader vill vi ge dig en god klinisk kompetens. Tiden som står till förfogande är fördelad i ordningen 4,5 månader opererande specialiteter, 4,5 månader internmedicin som är förlagda till Lasarettet i Ystad. Under tre månaders psykiatritjänstgöring är du placerad i Ystad samt i Malmö eller Lund för slutenvård och jourtjänstgöring. Tjänstgöringen i allmänmedicin under sex månader gör du på någon av vårdcentralerna i sydöstra Skåne (Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo alternativt Simrishamns kommun).
I den övergripande introduktionen och de veckovisa fortlöpande teoretiska utbildningarna får du strukturerad undervisning. Därutöver arrangeras temadagar i till exempel infektioner och antibiotikaval, försäkringsmedicin med mera. Alla AT-läkare erbjuds också att delta i Region Skånes AT-ting under två dagar på Ystad Saltsjöbad.
För att din AT ska bli genomtänkt och välfungerande finns ett team bestående av AT-chef, övergripande studierektor och AT-samordnare till ditt förfogande. Förutom dessa finns vid varje klinik en AT-ansvarig läkare och en personlig handledare som ser till att du får en god handledning. Vår främsta uppgift under dina 18 månaders tjänstgöring är att ge dig en god klinisk kompetens som följer målbeskrivningarna för AT-läkare. Våra AT-läkare fyller en viktig funktion i sjukvården. Vi hoppas att tiden här blir så inspirerande att du gärna vill stanna kvar även efter din legitimation!
Mer information om hur du söker AT hittar du på:https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at/
Mer information om AT och Lasarettet i Ystad hittar du på:https://vard.skane.se/lasarettet-i-ystad/jobba-hos-oss/at-tjanstgoring/Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat. Kursen behöver däremot inte vara genomförd innan intervjutillfället.
Vi rekryterar AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper. Lokal anknytning kan vara meriterande.
OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 20:e februari. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Bifoga följande:
• CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, verksamhet och anställningstid.
• Personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT i Ystad.
• Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga utdrag från Ladok eller motsvarande.
• Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
• Du som har ett giltigt arbetstillstånd från Migrationsverket som möjliggör AT- tjänstgöring ska bifoga detta.
• Uppge minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. OBS! Om du bifogat ett rekommendationsbrev, tänk på att inte använda samma person som referens.
Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
Vi kommer att hålla intervjuer den 11:e och 12:e mars.
Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus i Region Skåne, vill vi att du begränsar antalet ansökningar till max tre, där du uppger vilket sjukhus som är ditt första-, andra- respektive tredjehandsval. Tänk på att om du är intresserad av flera sjukhus behöver du skicka in en separat ansökan till varje sjukhus. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.
Vi behandlar ansökningar löpande så varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Ersättning
