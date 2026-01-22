AT-läkare till Kungälvs sjukhus
2026-01-22
Vill du bli en del av nya Kungälvs sjukhus - det växande akutsjukhuset som präglas av nära samarbete och där medarbetaren är en del av utvecklingen?
Sjukhuset har byggt nytt för att möta framtida vårdbehov i moderna lokaler där alla patienter har egna rum.
Vi har verksamhetsområden på sjukhuset inom medicin, kirurgi, ortopedi, anestesi och intensivvård, röntgen, psykiatri, geriatrik samt dygnet runt öppet akutmottagning. Vi har det lilla sjukhusets fördelar med nära relationer mellan klinikerna, där du får en sammanhållen AT-tjänstgöring.
Kungälvs sjukhus erbjuder en gedigen AT-utbildning - här finns närhet, kompetens och en vilja att ta hand om dig som AT-läkare. Som AT-läkare hos oss får du mycket kliniskt vardagsarbete och nära kontakter kollegor emellan. Vi hjälper dig att utvecklas i din läkarroll.
Kungälvs sjukhus tillsätter 32 AT-block per år. Dessa utannonseras vår och höst.
Alla block är på 18 månader varav:
• 4,5 månader inom opererande specialiteter
• 4,5 månader inom medicinska specialiteter
• 3 månader psykiatriska specialiteter
• 6 månader inom allmänmedicin
Vi erbjuder 16 AT-block med start hösten 2026.
8 block börjar 2026-08-17 och 8 block börjar 2026-11-16.
Primärvårdsplaceringen görs på någon av vårdcentralerna i vårt upptagningsområde.
Från Tjörn och Skepplanda i norr till Backa i söder.
Ansökan stänger den 18 februari kl 24:00
Besked om intervju lämnas senast måndag, 2 mars.
Intervjuer kommer att ske, vecka 10 och 11
Som AT hos oss får du:
• två veckors sjukhusgemensam introduktion vid start
• introduktion vid varje blockplacering
• engagerade studierektorer som hjälper dig att utvecklas
• handledare på de olika placeringarna
• delta i regelbundna reflektionsgrupper
• gemensamma utbildningsdagar
• tre internat med olika teman, s k Fokus dagar
• göra en längre studieresa som oftast gått till ett utvecklingsland
• delta i AT-forum
• många gemensamma och sociala aktiviteter
• medverka i årets höjdpunkt - Luciatåget!
• god kamratskap och gemenskap
• hav och skog nära digKvalifikationer
Svensk läkarexamen eller socialstyrelsens tillstånd att fullgöra AT.
Kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt Europeiska referensramen för språk.
Vi söker medarbetare med reflektions- och samarbetsförmåga, som tycker om att ta egna initiativ och som trivs med varierande arbetsuppgifter. Vi värdesätter personlig mognad och ett gott omdöme, där stor vikt läggs på personligt brev och på bifogade rekommendationsbrev som läkare från kliniska vikariat. Det är önskvärt att du har vikarierat som underläkare efter examen. Vid lång vikariatstid, är vikariat inom olika specialiteter meriterande.
För att din ansökan ska väcka vårt intresse vill vi att den är komplett, dvs du har bifogat rekommendationsbrev från dina tjänstgöringar som underläkare, samt bifogat en kopia av ditt examensbevis eller socialstyrelsens tillstånd att fullgöra AT. Om du ej har examensbevis, måste Ladoc intyg bifogas. Vi vill också att du motiverar varför du vill till Kungälvs sjukhus.
Vid anställning läggs stor vikt vid gruppsammansättning, där vi vill få en grupp med olika erfarenheter som kan hjälpa och stötta varandra, och där man också kan lära av varandra.
Övrig information
Vi kommer att begära utdrag ur belastnings- och misstankeregistren på alla som erbjuds anställning hos oss.
Vi kommer också att kontrollera examensbevis alternativt tillstånd att göra AT hos socialstyrelsen.
Mer om AT-platserna och Kungälvs sjukhus hittar du på www.vgregion.se/ks
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
