AT-läkare till Hässleholms sjukhus
Region Skåne, Hässleholms sjukhus
2025-09-05
Gör skillnad. Varje dag.
Hässleholms sjukhus är det lilla sjukhuset där du som AT-läkare blir en i laget i en miljö som präglas av tillgänglighet och professionalism. Vi är Skandinaviens största center för höft- och knäledsplastikoperationer och ett sjukhus som ligger i framkant nationellt inom strokevård. Närsjukvård, internmedicin, medicinsk rehabilitering och planerad ortopedi utgör basen i vår organisation.
• Fördelarna med att vara på ett mindre sjukhus lockade mig att söka AT i Hässleholm. Här är en väldigt bra balans mellan ansvar och handledning och jag känner till exempel igen de flesta när jag går i kulverten. Jag får det stöd jag behöver samtidigt som jag får möjlighet att ta plats för att växa i min roll som läkare. Jag känner att det verkligen satsas på oss AT-läkare för att vi ska trivas och utvecklas, det är härligt att få känna sig viktig för sjukhuset, säger Tobias Carlsson, AT-läkare i Hässleholm.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu åtta AT-läkare till våren 2026 med tillträde 1 mars och 1 juni.
Allmäntjänstgöringen är 18 månader och de första 4,5 månaderna omfattar de opererande specialiteterna, i huvudsak på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK). Tjänstgöringen på somatisk akutmottagning under AT första 4,5 månader sker delvis linjelöst under akutklinikens ansvar (gäller dagtid och kväll) men även som linjebunden kirurgi och medicin under respektive tjänstgöringsavsnitt (gäller helger och nätter). Under 4,5 månader på medicinkliniken i Hässleholm tjänstgör du på allmänmedicinsk avdelning, stroke- och rehabiliteringsavdelning samt på inläggnings- och övervakningsavdelning. Du deltar även i vår medicinjour dygnet runt. Bakjouren befinner sig alltid på sjukhuset när du har jour. Under din psykiatriska utbildningstid på tre månader är du placerad i Hässleholm dagtid, jourverksamheten är i Kristianstad. Tjänstgöringen på sex månader i allmänmedicin gör du vid någon av vårdcentralerna i närområdet.
Övergripande introduktion och fortlöpande teoretiska utbildningar ges tillsammans med CSK. Traumautbildning, akutsjukvårdsutbildning och kurs i sjukskrivningens praktik samt olika temadagar är exempel på den kompetensutveckling vi erbjuder. Deltagande i reflektionsgrupp under hela AT erbjuds men är frivilligt. Alla AT-läkare erbjuds deltagande på Region Skånes AT-ting på Ystad Saltsjöbad.
För att din AT ska bli genomtänkt och väl fungerande finns ett team bestående av AT-chef, övergripande studierektor och administrativt stöd till ditt förfogande. Förutom dessa finns vid varje klinik en AT-ansvarig läkare och en personlig handledare som ser till att du får en god handledning. Vår främsta uppgift under dina 18 månaders tjänstgöring är att ge dig en god klinisk kompetens som följer målbeskrivningarna för AT-läkare. Våra AT-läkare fyller en viktig funktion i sjukvården. Vi hoppas att tiden här blir så inspirerande att du gärna vill stanna kvar även efter din legitimation!
Mer information om hur du söker AT hittar du på:http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at
Mer information om AT och sjukhuset i Hässleholm hittar du på: https://vard.skane.se/hassleholms-sjukhus/jobba-hos-oss/at-tjanstgoring/Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat. Kursen behöver däremot inte vara genomförd innan intervjutillfället.
Vi rekryterar AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper. Lokal anknytning kan vara meriterande.
OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 19 september. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Bifoga följande:
• CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och korrekt anställningstid. Du kan givetvis även ange ytterligare erfarenhet som du önskar åberopa.
• Personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT i Hässleholm.
• Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladokutdrag eller motsvarande.
• Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
• Du som har ett giltigt arbetstillstånd från Migrationsverket som möjliggör AT- tjänstgöring ska bifoga detta.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
Vi kommer att hålla intervjuer den 6 oktober.
Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus i Region Skåne, vill vi att du begränsar antalet ansökningar till max två, där du uppger vilket sjukhus som är ditt första-respektive andrahandsval. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.
Vi behandlar ansökningar löpande så varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Uppge minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. OBS! Om du bifogat ett rekommendationsbrev, tänk på att inte använda samma person som referens.
Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
