AT-läkare till Centralsjukhuset Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Läkarjobb / Kristianstad Visa alla läkarjobb i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Centralsjukhuset i Kristianstad är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar och över 2 000 anställda arbetar här. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ge en god bredd på utbildningen och samtidigt tillräckligt litet för att du som AT-läkare ska kunna komma till och delta aktivt. Du blir en viktig kugge i vårt hjul!Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu 14 AT-läkare till våren 2026 med tillträde 1 mars och 1 juni.
Två av tjänsterna kan komma att tillsättas som forskar-AT under förutsättning att det finns tillräckligt med kvalificerade sökande. I annat fall tillsätts de som ordinära AT. Forskar-AT innebär ett aktivt forskningsarbete i sex månader utöver den kliniska tjänstgöringen. Forskningen bör vara förlagd till förvaltningen Skånes Sjukhus Nordost, SUS eller Lunds universitet. Mer information om forskar-AT hittar du på: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/tjanstgoring-praktik-och-utbildning/tjanstgoring/at--allmantjanstgoring-for-lakare/forskar-at/
Under 18 månader vill vi ge dig en god klinisk kompetens. Tiden som står till förfogande är fördelad i ordningen 4,5 månader opererande specialiteter, 4,5 månader internmedicin. Tjänstgöringen på somatisk akutmottagning under de första nio månaderna sker delvis linjelöst under akutklinikens ansvar (gäller dagtid och kväll) men även som linjebunden kirurgi och medicin under respektive tjänstgöringsavsnitt (gäller helger och nätter). Därtill ingår tre månader psykiatri som fullgörs vid Centralsjukhuset i Kristianstad samt sex månader allmänmedicin på någon av vårdcentralerna i upptagningsområdet.
Den övergripande introduktionen och de fortlöpande teoretiska utbildningarna ges i Kristianstad. Traumautbildning, akutsjukvårdsutbildning och kurs i sjukskrivningens praktik samt olika temadagar är exempel på den kompetensutveckling vi erbjuder. Deltagande i reflektionsgrupp under AT är en obligatorisk del. Alla AT-läkare erbjuds deltagande på Region Skånes AT-ting på Ystad Saltsjöbad.
För att din AT ska bli genomtänkt och välfungerande finns ett team bestående av AT-chef, övergripande studierektor och administrativt stöd till ditt förfogande. Förutom dessa finns vid varje klinik en AT-ansvarig läkare och en personlig handledare som ser till att du får en god handledning. Vår främsta uppgift under din tjänstgöring är att ge dig en god klinisk kompetens som följer målbeskrivningarna för AT-läkare. Våra AT-läkare fyller en viktig funktion i sjukvården. Vi hoppas att tiden här blir så inspirerande att du gärna vill stanna kvar även efter din legitimation!
Mer information om hur du söker AT hittar du på:http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at
Mer information om AT och Centralsjukhuset Kristianstad hittar du på:https://vard.skane.se/centralsjukhuset-kristianstad-csk/jobba-hos-oss/at-tjanstgoring/Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat. Kursen behöver däremot inte vara genomförd innan intervjutillfället.
Vi rekryterar AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper. Lokal anknytning kan vara meriterande.
OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 19 september. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Bifoga följande:
• CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och korrekt anställningstid. Du kan givetvis även ange ytterligare erfarenhet som du önskar åberopa.
• Personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT alternativt forskar-AT i Kristianstad.
• Du som söker forskar-AT ska även bifoga ett intyg från forskningshandledaren samt uppvisa en plan för vilket projekt som ska genomföras under sex månader. Planen ska omfatta cirka fyra A4-sidor. Det är meriterande om du är anmäld som forskarstuderande vid Lunds universitet. Om du är disputerad ska du ange forskningsplan, se ovan, samt resurser för forskning. Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.
• Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladokutdrag eller motsvarande.
• Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
• Du som har ett giltigt arbetstillstånd från Migrationsverket som möjliggör AT- tjänstgöring ska bifoga detta.
Vi kommer att hålla intervjuer 7-9 oktober.
Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus i Region Skåne, vill vi att du begränsar antalet ansökningar till max två, där du uppger vilket sjukhus som är ditt första-respektive andrahandsval. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.
Vi behandlar ansökningar löpande så varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Uppge minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. OBS! Om du bifogat ett rekommendationsbrev, tänk på att inte använda samma person som referens.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad
Björn Jönsson, AT-chef bjorn.a.jonsson@skane.se
