AT-läkare till Alingsås lasarett
2025-08-27
Alingsås lasarett är en del av Sjukhusen i väster, en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.
I förvaltningen ingår också Kungälvs sjukhus, Angereds Närsjukhus och Högsbo närsjukhus.
Närhet, öppenhet, dialog, trygghet och kompetens är viktiga ledstjärnor på Alingsås lasarett. Sjukhuset består av Verksamhetsområden som Medicinklinik, Kirurgi- och Ortopedi klinik, Anestesi och intensivvård, akutmottagning och ambulans samt mottagningar inom gynekologi, barnsjukvård och öron, ögon.
Alingsås lasarett har ca 700 anställda och ett upptagningsområde på ca 100 000 invånare.
Vi söker dig som vill utvecklas i rollen som läkare och gillar att arbeta med utmaningar samt med kliniskt arbete gentemot våra patienter.
AT-tjänstgöring
Vi erbjuder dig möjlighet till handledning och stöd från erfarna kollegor för att få goda möjligheter att utveckla din kliniska förmåga. Hos oss får du träffa många patienter med ett brett sjukvårdsbehov och delta självständigt samt ansvarstagande i jourverksamheten på sjukhuset.
Under din AT-tjänst genomförs även en gruppstudieresa.
Vi erbjuder 14 platser (block).
4 block med start 2026-01-05, 5 block börjar 2026-04-06 samt 5 block börjar 2026-05-25.
Blocken är på 18 månader och består av 4,5 månader medicin, 4,5 månader kirurgi/ortopedi, 3 månader psykiatri samt 6 månader primärvård.
Psykiatriplaceringen sker antingen inom slutenvården vid SU i Göteborg eller på Rågården, rättspsykiatrisk klinik i Nordöstra Göteborg.
Under din primärvårdsplacering kommer Du att arbeta med ett komplett primärvårdsuppdrag under trygga förutsättningar och god handledning.
Primärvårdsplaceringen görs på någon av de 12 vårdcentralerna i Herrljunga, Vårgårda, Alingsås eller Lerum. Tilldelning av vårdcentral sker sex månader efter start på AT utbildningen.
För att börja AT krävs det att du är helt klar med din grundutbildning och har tagit ut ditt läkarexamensbevis eller har socialstyrelsens tillstånd att fullgöra AT.
Vi söker medarbetare med god samarbetsförmåga, som tycker om att ta egna initiativ och som trivs med varierande arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom vården. Särskilt meriterande är det om du har arbetat som underläkare inom Västra Götalandsregionen.Övrig information
Ansökan stänger 22 september.
Besked om intervju lämnas senast den 3 oktober.
Intervjuer kommer att ske på plats vid Alingsås Lasarett 6-8 oktober.
Ansökan skall innehålla:
• Curriculum vitaue (CV) på svenska
• personligt brev
• läkarexamensbevis eller socialstyrelsens tillstånd att fullgöra AT
• minst 2 stycken skriftliga referenser, varav en från din senaste chef, samt referensbrev.
• eventuella tjänstgöringsbetyg som underläkare.
Vi kommer att begära utdrag ur belastnings- och misstankeregistren på alla som erbjuds anställning hos oss.
Vi kommer också att kontrollera examensbevis alternativt tillstånd att göra AT hos Socialstyrelsen.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
