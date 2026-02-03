AT-läkare, Lycksele, Skellefteå, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi söker AT-läkare till våra sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi rekryterar dig som AT-läkare med avsikt och
förhoppning att du ska trivas och vilja fortsätta ditt framtida yrkesliv hos oss i Västerbotten. Det finns god möjligheter till
fortsatt anställning underläkare, ST-läkare och specialistläkare i framtiden.
Våra tre sjukhus och orter har alla sin egen karaktär.
• Lycksele är ett mindre länsdelssjukhus i Norrlands inland med korta beslutsvägar och ett väl fungerande samarbete med
olika professioner och kliniker med mysig småstadsmiljö och nära till allt. Lycksele ligger beläget mittemellan kust och fjäll
med omedelbar närhet till orörd natur med vilda älvar och djupa skogar, utan att ge avkall på den service och alla de
bekvämligheter som stadslivet erbjuder. Här hittar du möjligheten att få livspusslet att gå ihop.https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus/lycksele-lasarett
• På mellanstora Skellefteå sjukhus hittar du en trevlig kombination av specialistsjukvård och forskning samt en stad i stark
utveckling med spännande företagsetableringar. Skellefteå, även kallad 10-minutersstaden, erbjuder mångsidighet med
korta avstånd och närhet till både stad och natur. I det nybyggda 20 våningar höga kulturhuset Sara erbjuds
teaterföreställningar, musikunderhållning och andra kulturupplevelser.https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus/skelleftea-lasarett
• Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå ger specialiserad vård till invånarna i de fyra nordligaste länen och
forskningen är central. Staden har ett rikt utbud av aktiviteter och kultur. Du hittar ett intensivt uteliv både nära
campusområdet vid NUS och i centrum, samtidigt finns avslappnande naturupplevelser alltid nära oavsett stadsdel.https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus/norrlands-universitetssjukhusPubliceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Som AT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att
delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare och ST-läkare.Kvalifikationer
Läkarexamen senast vid tillträde är ett krav. Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet,
eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.
Sökande med utbildning från EU/ EES ska ha goda kunskaper i det svenska språket.
Sökande med utländsk utbildning (utanför EU) ska ha tillstånd av Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt ha goda
kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1.
Socialstyrelsens krav på författningskunskap ska den vara godkänd vid ansökan. Se deras webbplats socialstyrelsen.se
ÖVRIGT
Lön: Lycksele 39 500 kr, Skellefteå 38 500 kr, Umeå 37 500 kr
Vikariat efter läkarexamen och disputation ger visst tillägg.
Eva Vikberg Martinez AT-studierektor, Lycksele
070-5880997eva.vikberg.martinez@regionvasterbotten.se
Cecilia Johansson AT-studierektor Skellefteå
070-3465832cecilia.johansson@regionvasterbotten.se
Miriam Bhurtun AT-studierektor, Umeå
076-7790285miriam.bhurtun@regionvasterbotten.se
Samtliga orter erbjuder två veckors introduktion som därefter följs av kliniska placeringar.
AT-samordnarna samarbetar för att rekrytera till länets alla sjukhus
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
