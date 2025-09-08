AT-läkare, Karlstad, Region Värmland
2025-09-08
Är du redo att ta nästa steg i din medicinska karriär? Vi erbjuder en unik möjlighet för dig som AT-läkare att växa och utvecklas.
Med ett personligt utvecklingskonto och ett omfattande utbildningspaket, inklusive forskningsmöjligheter, är vi dedikerade till din framgång. Bli en del av vårt engagerade team och forma framtidens hälso- och sjukvård tillsammans med oss!
Din arbetsplats
Välkommen till Hälso- och sjukvården i Värmland, där vi satsar stort på utbildning och utveckling! Som AT-läkare hos oss får du tillgång till ett eget utvecklingskonto och ett omfattande utbildningspaket. Våra AT-block är 21 månader långa och startar i mars och juni 2026, med en inledande "akutkurs" under vecka 10 eller 22. För dig som är intresserad av forskning erbjuder vi även Forskar-AT, där du kan kombinera din AT-tjänst med forskningsarbete.https://www.regionvarmland.se/AThttps://www.instagram.com/atbtvarmland/
Häng med i vår vardag och få en inblick i hur det kan vara att göra AT eller BT hos oss i Region Värmland.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som AT-läkare hos oss får du en unik kombination av utbildning och praktiskt läkararbete under professionellt ansvar. Du får möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt, med klinisk träning och en smidig introduktion till arbetslivet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en godkänd läkarexamen eller ett beslutsunderlag från Socialstyrelsen. Du har en stark drivkraft att utvecklas och en vilja att bidra till verksamhetens framsteg tillsammans med kollegor och medarbetare. Du är engagerad, flexibel och har en utmärkt förmåga att anpassa dig till olika situationer, vilket gör att du kan hantera både självständigt arbete och samarbete i team. Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Din kommunikativa förmåga och din vilja att bidra till en god arbetsmiljö är egenskaper vi värderar högt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att hitta rätt person.
Det är meriterande om du tidigare har vikarierat som underläkare och kan uppvisa skriftliga referenser och/eller rekommendationsbrev.
Vår förhoppning är att du som börjar AT i Värmland blir en av våra framtida specialistläkare. Vi ser därför gärna att du har ett intresse av ett långsiktigt samarbete med oss.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fastställd ingångslön Så ansöker du
