Passab är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Malmö, Umeå, Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Är du kvinna eller tjej med en positiv inställning, glad, positiv, flexibel, anpassningsbar, ansvarsfull med god fysik som vill jobba i en nystartad assistans?
Du har körkort och talar, läser och skriver obehindrat på svenska.
Vi söker personlig assistent till gó liten tjej som gillar studsmatta, bad, vara ute i skogen med fantastisk familj boende i Åstorp med gångavstånd till tågstationen.
Flickan har Pica syndrom - medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och autism med ett utmanade beteende som kräver ett lågaffektivt bemötande.
Till att börja med kommer assistansen att schemaläggas skoldagar 15.00-20.00, skollediga dagar 09.00-19.00 med tjänstgöring varannan helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Personlig Assistans i Södra Sverige AB
(org.nr 556913-0544)
252 31 HELSINGBORG Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet josefine.lindeberg@friab.se 0730585036 Jobbnummer
9727002