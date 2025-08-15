Aston Harald Mekaniska Verkstad söker Underhållsansvarig
2025-08-15
Vi är ett relativt ungt företag men med många års erfarenhet inom verkstadsindustri. Vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. Våra kunder återfinns inom segmenten Marine, Defence, Energy, Industrial Machines och Aerospace. Framtiden ser ljus ut och vi står inför en kraftig tillväxt kommande år.
Om tjänsten
Vi söker en driven underhållsansvarig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla vår verksamhet. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat inkludera:
Leda arbete för entreprenörer som utför arbete inom ansvarsområdet. Personalansvar för egen underhållspersonal i framtiden.
Ansvara för planering, utförande och uppföljning av förebyggande och avhjälpande underhåll.
Leda och utveckla underhållsrutiner och underhållsplaner både för intern och extern personal.
Säkerställa att dokumentation av service- och underhållsaktiviteter arkiveras enligt rutin.
Utveckla och följa upp KPI:er för tillgänglighet, MTBF, och kostnadseffektivitet.
Delta i investeringsprojekt för ny teknisk utrustning.
Samarbeta med produktionsteknik och operatörer för att utveckla maskinernas driftsäkerhet.
Ansvara för reservdelslager, leverantörskontakter och underhållsbudget.
Initiera och leda förbättringsprojekt relaterade till driftsäkerhet och teknisk livslängd.
Säkerställa att underhållsarbeten utförs enligt säkerhets- och arbetsmiljökrav.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en engagerad ledare med hög ambition och med goda sakkunskaper inom industriunderhåll. Du är en person som trivs att arbeta hårt i en verksamhet under förändring.
För att fungera väl i rollen tror vi att du:
Har teknisk utbildning, gärna inom el, automation, mekanik eller motsvarande.
Har goda kunskaper om el- och maskinsäkerhet samt riskhantering.
Har minst 5 års erfarenhet av underhållsarbete i produktionsmiljö.
Har erfarenhet av underhållssystem.
Är strukturerad och ansvarstagande.
Är en god kommunikatör med förmåga att engagera och leda andra.
Har problemlösningsförmåga och teknikintresse.
Har förmåga att fatta beslut och agera snabbt vid akuta situationer.
Har hög säkerhetsmedvetenhet.
Ansökan / mer info:
Tjänsten är placerad i Kristinehamn
Skicka CV + personligt brev till jobb@astonharald.com
Vid frågor om tjänsten kontakta: viktor.eriksson@astonharald.com
Vi önskar ej bli kontaktade av rekryteringsföretag!
Urval sker löpande. Vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jobb@astonharald.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underhållsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aston Harald Mekaniska Verkstad AB
(org.nr 556845-9399)
Båtbyggarevägen 1 (visa karta
)
681 95 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9459969