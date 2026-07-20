Astma/KOL-sköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-07-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Örebro
, Hallsberg
, Lekeberg
, Nacka
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Vill du arbeta i en inspirerande och utvecklande miljö där alla medarbetare är delaktiga och där patienten känner sig sedd och bekräftad? Vill du arbeta på en plats där det är naturligt att ge och ta feedback, testa idéer, ifrågasätta, utvärdera och metodiskt göra förbättringar? Vill du verka på en vårdcentral som präglas av god arbetsmiljö, stark teamkänsla, hög tillgänglighet för patienten och strävan efter hög medicinsk kvalité? Då är vi din nästa arbetsplats!
Capio Vårdcentral Haga är en vårdcentral med ett sammansvetsat team på drygt 50 medarbetare. Vårdcentralen ligger på väster i Örebro och har ca 13 700 listade patienter. Verksamheten består av distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik, psykolog, laboratorium och sekretariat. Här finns kompetenta och erfarna medarbetare och ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna. Vi har bra rutiner, ordning och reda, samt en god stämning på arbetsplatsen. Vi arbetar ständigt för att uppnå god kvalitet och nöjda patienter.
Capio Vårdcentral Haga är en privat vårdcentral men som drivs på uppdrag av region Örebro län.
Din roll
Du kommer förutom att ha egen Astma/Kol-mottagning även ingå i sköterskegruppens ordinarie arbetsuppgifter på Vårdcentralen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en god arbetsmiljö, trevliga och kompetenta kollegor. Närvarande verksamhetschef som brinner för teamkänsla och utveckling av verksamheten. Capio Vårdcentral Haga erbjuder frukost dagligen, friskvårdsbidrag och som anställd har du tillgång till vårt gym. Vi erbjuder dig en inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra och du har hos oss möjlighet att påverka ditt schema.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad distriktssköterska med vidareutbildning inom Astma/KOL. Du är trygg i din yrkesroll, gillar utmaningar och ser möjligheter snarare än hinder. Du sätter människan i fokus och vill vara med och utveckla primärvården. Vi värdesätter laganda och förmågan och viljan att ta egna initiativ.
Varmt välkommen med din ansökan eller hör av dig så berättar jag mer!
Med vänlig hälsning, Josefin Franke verksamhetschef Capio Vårdcentral Haga, Örebro 073-262 40 84
Sista dag att ansöka är 26-08-15
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8093502-2107407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Skäpplandsgatan 31 (visa karta
)
703 46 ÖREBRO Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10007071