Associate Project Manager / Epic Owner -Ludvika
Vill du vara med och driva framtidens teknikprojekt inom elektronik och energilösningar? Jefferson wells i Ludvika söker nu en Associate Project Manager / Epic Owner som vill ta ansvar för projektleveranser med fokus på kvalitet, tid och lönsamhet.
Om rollen
Du kommer att leda mindre projekt eller EPICs med låg komplexitet inom produktutveckling - inklusive hårdvara, mjukvara, FPGA och mekanik. Rollen innebär att du:
* Säkerställer att projektet levereras enligt etablerade processer, kvalitetskrav och tidsramar
* Arbetar enligt gate-modell eller SAFe-ramverk beroende på projektets struktur
* Samarbetar med projektteam och agila team för att nå uppsatta mål
* Bidrar till en säker och hållbar arbetsmiljö
Vi söker dig som har:
* Minst 2 års erfarenhet av projektledning inom teknik eller produktutveckling
* Ingenjörsexamen eller annan teknisk utbildning
* Certifiering som Associate Project Manager / Epic Owner eller likvärdig
* SAFe-certifiering (Agilist, Scrum Master eller PO/PM)
* Flytande engelska och svenska i tal och skrift
* Flytande
Du är:
* Analytisk och strukturerad - du bryter ner komplex information och ser mönster
* En tydlig kommunikatör - du förmedlar information och argument på ett klart sätt
* Driven och lösningsorienterad - du tar ansvar och får saker att hända
Som konsult hos Jefferson Wells
Hos Jefferson Wells blir du en del av ett nätverk av kvalificerade specialister inom teknik, IT, ekonomi och HR. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheten att arbeta med spännande uppdrag hos några av Sveriges mest framstående företag. Vi värdesätter din kompetens och strävar efter att matcha dig med uppdrag där du får möjlighet att växa och göra skillnad.
Uppdragstid 13/10-25- 1/4-26, med chans till förlängning.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av Jefferson Wells!
