Assisterande Restaurangchef
Barleys Food Factory AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-01-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barleys Food Factory AB i Göteborg
Om Oss:
Välkommen till Barleys Food Factory, en modern gastro pub som fokuserar på att erbjuda en exceptionell matupplevelse med gourmetburgare och ett brett utbud av hantverksöl. Vår meny innehåller smaker från hela världen, vilket ger en unik twist på klassiska pubrätter.
Position Översikt:
Vi söker nu två passionerade och dynamiska assisterande restaurangchefer som ska stödja den dagliga driften av vår gastro pub. Den idealiska kandidaten kommer att ha ett starkt fokus på kundrelationer och bidra till att skapa en enastående upplevelse för våra gäster med focus på forsaljning av dryck.
Huvudsakliga Ansvarsområden:
• Assistera restaurangchefen i den dagliga driften med fokus på att bygga och upprätthålla kundrelationer.
• Ansvara för beställning.
• Engagera sig aktivt med kunder för att skapa positiva relationer och hantera feedback.
• Övervaka personalens prestationer och träna dem för att möta höga servicenivåer.
• Samarbeta med köksteamet för att säkerställa att menyn är korrekt och att livsmedelskvaliteten är hög.
• Delta i marknadsföringsinsatser för att främja vår gastro pub, inklusive event och specialerbjudanden.Publiceringsdatum2026-01-06Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av ledarskapsroll inom restaurang, gärna i en gastro pub eller liknande miljö.
• Stark kundserviceförmåga med fokus på att bygga relationer och öka kundnöjdheten.
• Erfarenhet av beställningar och lagerhantering.
• Utmärkta kommunikations-, ledarskaps- och interpersonella färdigheter.
• Förmåga att arbeta i en snabb och energisk miljö.
• Flexibilitet att arbeta kvällar, helger och helgdagar vid behov.
Förmåner:
• K konkurrenskraftig lön och prestationbaserade bonusar.
• Medarbetardiskonter på mat och dryck.
• Möjligheter till professionell utveckling och tillväxt inom företaget.
• En rolig, samarbetsvillig och inkluderande arbetsmiljö.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: tablebooking@barleys.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barleys Food Factory AB
(org.nr 559293-0621), http://www.barleys.se
kvilletorget 20 (visa karta
)
417 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Barleys Food Factory Kontakt
Ash Ash tablebooking@barleys.se 0722975556 Jobbnummer
9670225