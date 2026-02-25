Assisterande Programansvarig inom försvars- och tillverkningsindustrin
2026-02-25
Vi söker nu en Assisterande Programansvarig (PL3) till ett kvalificerat konsultuppdrag hos vår kund inom försvars- och tillverkningsindustrin. Uppdraget är en del av ett komplext program med många interna och externa intressenter, där du får en central roll i att stötta programledningen och säkerställa struktur, kvalitet och effektiv informationshantering genom hela leveransflödet.
Uppdraget är placerat på plats i Linköping, med start 2 mars 2026 och pågår initialt till 2 september 2026.
Om uppdragetI rollen som assisterande programansvarig arbetar du nära ordinarie programansvarig och planerare och fungerar som en sammanhållande funktion inom leverantörsgränssnittet. Du bidrar till att skapa transparens, struktur och framdrift i ett program med höga krav på kvalitet och spårbarhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Vara koordinator för ett av leverantörsteamen för en intern leverantör
Säkerställa att kommunikation finns och fungerar för samtliga relevanta områden inom leverantörsgränssnittet
Tillse att planer och åtgärder skapas, följs upp och hålls aktuella (exempelvis avseende leveransuppföljning, kvalitetsläge och informationsflöde)
Administrera och sammanställa delar av leveransdokumentationen kopplat till leveransobjekt
Arbeta operativt med detaljdata och spårning i IFS Sharp och Excel
Ta fram, analysera och presentera relevanta nyckeltal som stöd till programledning
Rollen innebär ett brett administrativt och koordinerande ansvar och ger en god helhetsförståelse för produkternas flöde - från detaljtillverkning till färdigt leveransobjekt.
KravprofilVi söker dig som har:
Cirka 4-7 års relevant arbetslivserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel
Erfarenhet av arbete i IFS Sharp eller annat ERP-system
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
God samarbetsförmåga och tydlig kommunikativ förmåga
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
MeriterandeKunskap i Qlik
Kunskap i Jira
Erfarenhet av risk- och möjlighetsarbetePubliceringsdatum2026-02-25Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är:
Initiativtagande och drivande
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Lösningsorienterad med förmåga att tänka innovativt
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och ställer krav på hög social kompetens, tydlig kommunikation och god samarbetsförmåga.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
