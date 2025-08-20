Assisterande platsansvarig
2025-08-20
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Perstorp
, Kristianstad
, Markaryd
, Olofström
Assisterande Platsansvarig till Gym - Tillsvidareanställning 50% fördelat på våra gym i Bjärnum och Hästveda
Brinner du för service och träning? Vill du arbeta i en miljö där gemenskap, glädje och hälsa står i centrum?
Vi söker dig som är en engagerad och driven person med ett starkt intresse för träning, hälsa och människor. Du gillar att vara med där det händer, har ett naturligt servicetänk och är redo att ta nästa steg i din karriär inom träningsbranschen!
Hos oss arbetar du i en miljö där träning och hälsa genomsyrar allt vi gör. Vår vision är att skapa lösningar där gemenskap, glädje och välmående är i fokus - för våra medlemmar såväl som våra medarbetare.Om tjänsten
Som assisterande platsansvarig är du en nyckelperson i den dagliga driften av vår anläggning. Du arbetar nära platsansvarig för att säkerställa att verksamheten fungerar smidigt, personalen är motiverad och medlemmarna får den bästa upplevelsen varje gång de kliver in genom dörren.
Tjänsten är på 50% med varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger. Ingångslönen är 25 000 kr/mån räknat på heltid.Dina arbetsuppgifter
Assistera platsansvarig i den dagliga driften av anläggningen
Vara ett föredöme för teamet och bidra till ett positivt arbetsklimat
Aktivt arbeta med medlemsservice och försäljning (träningskort, PT, butik)
Hjälpa till med schemaläggning och bemanning
Bidra till att planera och genomföra aktiviteter och events
Ha koll på anläggningens skick och säkerställa en trivsam miljö
Vara ett stöd i rekrytering och onboarding av ny personal
Vid behov leda gruppträning eller introduktioner
Vi söker dig som
Är träningsintresserad och har ett genuint engagemang för hälsa
Har tidigare erfarenhet från serviceyrken (gärna inom träningsbranschen)
Är en trygg och ansvarstagande person med förmåga att leda andra
Trivs med att arbeta målinriktat och tycker om att se resultat
Har lätt för att kommunicera och skapa kontakt med både medlemmar och kollegor
Gillar struktur, är lösningsorienterad och vågar ta egna initiativ
Är flexibel och inte rädd för att hugga i där det behövs
Har B-körkort (meriterande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: caroline@echealthclub.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Energicenter Södra AB
(org.nr 559025-8389)
Södravägen 1 (visa karta
)
282 63 BJÄRNUM Arbetsplats
EC Health Club Bjärnum/Hästveda Jobbnummer
9468272