Assisterande Personaladministratör
DM TAK AB / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2025-08-22
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DM TAK AB i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
DM TAK är ett stabilt, professionellt och sedan länge, växande företag som arbetar med högkvalitativ takläggning och takservice i Stockholmsregionen. Vi jobbar för att leverera tak som håller längre. Företaget har idag 25 anställda som i sin tur samarbetar med ca 40 underentreprenörer. Verksamheten utgår från våra lokaler i Länna Industriområde. Då vi får allt fler kunder som vill ha kvalitativa tak söker vi en verkligt effektiv och energisk person som kommer bli vår nya ASSISTERANDE PERSONALADMINISTRATÖR
Vad innebär den här rollen?
Du kommer bli en viktig del i vårt team och i tjänsten ingår "allt" som en personalavdelning sysslar med. Det innebär rekrytering, onboarding av nya medarbetare, administration kring personal samt att supporta vår personalchef med det som behövs.
Vad krävs av dig?
Vi söker dig som är produktiv, resultatinriktad en nyfiken individ som brinner för att få hjälpa till och sköta om vår hårt arbetande personal samt de nya som kommer till. Tidigare erfarenhet av arbete med personal är meriterande men inget krav, det viktigaste är att du kan påvisa resultat där du är och har varit samt alltid har haft en stark drivkraft.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsplats där personlig utveckling, produktivitet och kundnöjdhet alltid är i fokus. Det i sin tur skapar ett vinnande team och vinnande medarbetare.
Du kommer få tydliga arbetsuppgifter med en vettig struktur, bra instruktioner, löpande utbildning, vilket möjliggör ett alltmer effektivt arbete och med tiden, större ansvarstagande.
Vi värnar om rak och tydlig kommunikation för att skapa trygghet och stabilitet. Du kommer få jobba mot uppsatta och tydliga mål som följs upp. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla kan utvecklas, där idéer tas på allvar och där produktion och framgångar firas.
Låter det här som ett jobb för dig? Skicka då gärna in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DM TAK AB
(org.nr 556724-6623), http://www.dmtak.se Kontakt
Besma Algaban besma@dmtak.se Jobbnummer
9471693