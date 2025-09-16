Assisterande Coach till daglig verksamhet
Tycker du om att arbeta med människor och vill du hjälpa medmänniskor till att leva ett självständigt liv? Vi söker dig som vill ta dig an det meningsfulla arbetet som handledare på daglig verksamhet och hjälpa personer i behov av professionellt stöd i vardagen.
Collega är ett omsorgsföretag som erbjuder flera olika tjänster inom socialt arbete. Vi är övertygade om att engagemang och delaktighet tillsammans med rätt kompetens hos våra medarbetare är vägen till omsorg av hög kvalitet.
Vi sträver ständigt efter att höja kvaliteten och skapa en ännu tryggare vardag för våra deltagare. Därför söker vi en Assisterande coach som vill vara med och stärka våra verksamheter på Södermalm och i Liljeholmen.
Collega erbjuder dig:
Ett meningsfullt, varierande och utvecklande arbete
Nära och coachande ledarskap
Vi uppmuntrar och tar tillvara din vilja att utvecklas i din professionella roll
Kontinuerlig handledning och fortbildning
I rollen som Assisterande coach är du vår flexibla resurs som stöttar teamen där det behövs som mest. Ditt primära uppdrag är att säkerställa kontinuiteten i verksamheten genom att arbeta på våra två enheter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Täcka upp vid korttidsfrånvaro och snabbt kunna sätta dig in i dagens arbete.
Agera extra resurs vid planerade utflykter eller mer personalkrävande aktiviteter.
Tillsammans med ordinarie coacher ge individer med olika funktionsnedsättningar stöd i deras vardag, utifrån deras enskilda behov och önskemål.
Arbeta empatiskt och motivationshöjande för att stötta den enskilde.
För att du ska trivas och verkligen komma till din rätt i den här rollen tror vi att du är en person som tycker om att samarbeta med olika människor. Du är hjälpsam, ser positivt på omväxling och har lätt för att anpassa dig när du möter nya situationer, kollegor och deltagare.
Vi ser det som meriterande om du har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning, samt erfarenhet av arbete med målgruppen.
Vi söker dig som är en trygg och ansvarsfull person som kan hantera stundtals stressfyllda situationer med ett lugn. Du är självgående, har en god social förmåga och en pedagogisk insikt som gör att du kan anpassa din kommunikation efter varje individs unika förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är välkommen att skicka in din ansökan via ansökningsformulär: https://forms.gle/urSSR5gPY4m52RPa7
Då vi rekryterar löpande är du välkommen med din ansökan under hela ansökningstiden. Du är välkommen att läsa mer om Collega på vår hemsida https://collega.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
