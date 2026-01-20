Assisterande butikschef MR Cake - Stockholm
2026-01-20
Hej! Om du är redo för en riktigt smaskig jobb och vill vara en viktig del av vårt fantastiska team, då har du hamnat rätt! Välkommen till MR Cake, en plats där kreativitet, skratt och full fart är vår signatur. Vi letar nu efter en stjärna att bli vår Assisterande Butikschef.
Vad vi önskar att du har i bagaget:
Passion för service
En glad och positiv attityd som smittar av sig
Är en teamplayer och klarar av att ha många bollar i luften
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Lite extra guldstjärnor om du även har:
Erfarenhet som teamleader/manager caféer, butiker eller restauranger
Baristautbildning
Varför ska jag söka detta jobb?
Vi har ett kollektivavtal som gör att du kan känna dig extra trygg på jobbet
Vi erbjuder friskvårdsbidrag
Vi är ett roligt och fartfyllt företag
Vi har dom godsate bullarna och bakverken
Startdatum bestäms enligt överenskommelse. Vi kommer att välja ut de bästa kandidaterna allteftersom, så varför vänta? Skicka in din ansökan nu!
Du kan göra det på några få minuter genom att svara på några korta, roliga frågor - och en del av dem besvaras till och med i videoförmat! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
MR Cake Stockholm AB
