Assisterande Butikschef Emporia
Lyko Operations AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-06-16
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Brinner du för försäljning samtidigt som du älskar att leda ditt team till att nå sina mål och känna motivation på jobbet? Älskar du dessutom skönhet och att ge dina kunder magisk service och rådgivning? Härligt! Läs då vidare då vi kan ha drömjobbet för dig. Nu söker vi nämligen en assisterande butikschef till vår butik i Malmö, Emporia! 💄
Vad du kommer att fokusera på
Som Assisterande Butikschef har du en nyckelroll i teamet. Du är butikschefens högra hand och kliver in och tar fullt ansvar när hen inte är på plats. Men även när ni jobbar tillsammans är du aktivt närvarande – du leder, stöttar och peppar teamet till nya höjder.
Du kommer bland annat att:✨ Leda det dagliga arbetet i butik tillsammans med butikschefen✨ Coachar teamet i kundmöte, försäljning och arbetsrutiner✨ Bidra till butikens visuella uttryck, kampanjer och wow-faktor✨ Säkerställa att butiken följer konceptramar, når uppsatta mål och alltid är spotless✨ Ta ansvar för bemanning, drift och lager – särskilt under helger och butikschefens frånvaro
Detta är ett vikariat med start 1 september 1 år framåt på 25 h i veckan.
Vi arbetar enligt "Let ́s WOW! The Lyko Way" i mötet med våra kunder, något du också utbildar dina medarbetare i. Här är det extra viktigt att du är en förebild och en sann ambassadör som lever våra värderingar fullt ut. Vi uppmanar nytänkande och är säkra på att du har en hel rad spännande idéer som kan bidra till att förbättra butiken. Vill du bolla idéer så finns vår superhärliga Butikschefsgrupp, en plattform där kunniga och drivna butikschefskollegor delar med sig av både erfarenhet, kunskap och idéer.
Vem du är
Vi söker dig som älskar skönhet, drivs av försäljning och har ett naturligt ledarskap. Du har ett genuint engagemang för att se människor växa & utvecklas och är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs.
Vi tror att du har:
Tidigare erfarenhet av att leda andra – gärna inom retail
Ett coachande förhållningssätt och modet att ge tydlig feedback
Strukturerat arbetssätt och förmåga att hantera flera saker samtidigt
Vana att arbeta mot mål och följa upp resultat tillsammans med teamet
En passion för service och skönhet – och kanske en bakgrund som makeupartist, frisör eller hudterapeut
Extra plus om du har koll på Quinyx, arbetat med kampanjer eller har visual-meriter i bagaget!
Övrig informationTillträde: 01-09-2026 Anställningsgrad: 25/hAnställningsform: ett vikariat fram till 31 augusti 2027Lön: Vi har kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund
Lyko är en energifylld och varm arbetsplats som har utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vill du läsa mer om hur det är att arbeta på Lyko? – besök våra karriärsidor.
Sök snabbt och enkelt utan CV eller personligt brev!På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet. Därför har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor och tester när vi rekryterar. Vi hoppas att det ger dig en bättre möjlighet att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss och vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar! ⭐
Så vad väntar du på?! Om det här låter som rätt utmaning för dig, ansök redan idag men senast 07:e juli 2026. Vid frågor om tjänsten kontakta Catharina Hansson på catharina.westerdahl@lyko.com
. Urval sker löpande!
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka dig vidare nedan. Lycka till!
Lyko är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lyko Operations AB
(org.nr 556740-9502)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
Lyko Jobbnummer
9965377