Assisterande Butikschef - Plantagen Fässberg
2025-08-21
Vill du vara med och driva ett av Nordens härligaste växthus - där både människor och växter får växa? Nu söker vi en engagerad och försäljningsdriven Assisterande Butikschef till vår butik i Fässberg, Mölndals kommun!
Hos oss på Plantagen är kundupplevelsen alltid i fokus. Vi brinner för att inspirera, vägleda och göra det enkelt för våra kunder att odla livet - både hemma och i trädgården. Som Assisterande Butikschef är du en nyckelspelare i att skapa ett levande kundmöte och ett starkt butiksteam.
Din roll hos oss
I nära samarbete med butikschefen leder du det dagliga arbetet i butiken. Du är operativ, närvarande och coachande - och ser till att både medarbetare och kunder får en positiv upplevelse. När butikschefen inte är på plats är det du som tar över det övergripande ansvaret.
Du arbetar aktivt med våra säljverktyg, följer upp nyckeltal och driver försäljning. Du är med och skapar en inspirerande butiksmiljö där både medarbetare och kunder trivs. På Plantagen arbetar vi tillsammans och tänker alltid kunden först!
Vi söker dig som...
• Har erfarenhet av ledarskap, gärna inom detaljhandel
• Är lösningsorienterad, strukturerad och har ett starkt kommersiellt driv
• Brinner för försäljning och kundmöten
• Har god ekonomisk förståelse och datakunskaper
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Använder feedback i ditt dagliga arbete
• Har ett intresse för växter och trädgård - det är ett plus!
• Truckkort är meriterande
Vi erbjuder dig
• En inspirerande arbetsmiljö - både ute och inne - där ingen dag är den andra lik
• Möjlighet att växa i din roll och utvecklas inom Nordens största trädgårdskedja
• Ett starkt team med härliga kollegor och engagerade ledare
• Trygg anställning med kollektivavtal, personalrabatter och hälsoförmåner
• Ett värderingsdrivet företag där Tydlighet, Ägarskap och Glädje genomsyrar allt vi gör
Om Plantagen
Plantagen är Nordens ledande aktör inom växter och trädgård. Med över 90 butiker i Sverige och Norge erbjuder vi ett brett sortiment för både inomhus- och utomhusmiljöer. Vår vision är att vara Nordens härligaste växthus - och det gör vi tillsammans med våra passionerade medarbetare.
Tjänsten är på 30 tim/vecka, tillsvidare med provanställning
Varierande arbetstider inklusive helger
Lön enligt kollektivavtal och ansvarstillägg samt förmåner som personalrabatter och hälsoförmåner.
Ansök redan idag och bli en del av vårt växande team i Fässberg!
Sista ansökningsdag 20/9! Välkommen med din ansökan hälsar Anette och teamet i Fässberg. Ersättning

Lön enligt handelns kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
