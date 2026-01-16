Assisterande Butikschef - Lagerutförsäljning Vänersborg

Varner Retail AB / Chefsjobb / Vänersborg
2026-01-16


Om rollen

Vi söker en driven och engagerad Assisterande Butikschef som vill vara med och utveckla vår butik i Vänersborg. Rollen är en kombination av ledarskap och operativt arbete där du tillsammans med Butikschefen leder teamet mot uppsatta mål. Du är en nyckelperson i den dagliga driften och fungerar som ställföreträdande ansvarig vid butikschefens frånvaro.
Dina ansvarsområden

- Leda och motivera teamet i det dagliga arbetet.

- Planera och organisera bemanning, schemaläggning samt huvudfokus att se till så butiken är säljande och driftas på bästa sätt

- Säkerställa att kampanjer, koncept och servicestandarder följs.

- Genomföra morgonmöten och kommunicera mål och fokusområden.

- Följa upp försäljning, nyckeltal och arbetsmiljö.

- Ansvara för dokumentation och rapportering av avvikelser.

- Vara delaktig i sortiments- och kampanjplanering.

- Driva förbättringsarbete och bidra med lösningsorienterade idéer.

- Övertar rollen som platsansvarig vid butikschefens frånvaro.

Vi söker dig som

- Har erfarenhet av ledarskap inom detaljhandel eller liknande.

- Är strukturerad, kommunikativ och har ett starkt kund- och försäljningsfokus.

- Trivs med att ta ansvar och fatta beslut

- Är flexibel, lösningsorienterad och motiveras av att nå resultat.

- Har god förståelse för varuflöden och butiksekonomi.

Vi erbjuder

- En dynamisk arbetsmiljö med stort ansvar och möjlighet att påverka.

- Ett engagerat team och en kultur som värdesätter samarbete och utveckling.

- Möjlighet att växa i en organisation som satsar på hållbarhet och innovation.

Placering: Vänersborg
Tjänst: Heltid, provanställning med möjlighet till tillsvidare.
Arbetstid: Ingår i butikens bemanning. En mix mellan vardagar, samt varannan helg.Tillträde: Omgående

Vi kommer rekrytera löpande, så vänta inte med din ansökan!

Vår butik Lagerutförsäljning ingår i LESSS Retail AB som i sin tur ingår i Varnerkoncernen.

LESSS Retail AB är ett företag inom Varner-koncernen med ett tydligt uppdrag: att skapa värde och lönsamhet genom en strukturerad och effektiv hantering av överskottsvaror. Vi tar tillvara på det som redan finns - och gör det tillgängligt för fler.Hos oss hittar du kläder från Varners välkända varumärken - Bik Bok, Cubus, Dressmann, Volt, Junkyard och Carlings - till priser som ligger 50-90 % lägre än ordinarie. Försäljningen sker idag genom Lagerförsäljning i outletformat, och inom kort kommer vi även att lansera försäljning via nätbutik - för att nå ännu fler kunder på ett enkelt och tillgängligt sätt. LESSS är ett koncept i ständig rörelse, där vi kombinerar affärsmässighet med kreativitet, tempo och ett tydligt syfte. Vi bygger något nytt - och vi gör det tillsammans.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Varner Retail AB (org.nr 556116-7213), https://varner.com/

Arbetsplats
Varner

Jobbnummer
9689685

