Assistenter till kvinna i Kristinehamn
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristinehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristinehamn
2026-07-22
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vi söker nu personliga assistenter till kund som bor i Kristinehamn.
Kunden är en kvinna på 28 år med down syndrom och grav utvecklingsstörning. Hon har behov av personlig assistans dygnet runt och får aldrig lämnas ensam. Hon behöver hjälp med allt, inklusive toalettbesök. Tillsammans lagar vi mat, bakar, sköter hemmet vistas ute på promenader mm.
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, matlagning till att assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter.
Har god fysik. (Kunden känner sig tryggast då)
Kan bevara lugnet och inte blir rädd vid utbrott
Trivs med tydliga rutiner och regelbundenhet
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Anställningsformen är För viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön. Arbetstiderna måndag till fredag 9-17
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Kundansvarig
Åsa Häkänen Wisjö asa.wisjo@sarnmark.se Jobbnummer
10009453