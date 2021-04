Assistenter till Hallands sjukhus Läkemedelsproduktion - Region Halland - Apotekarjobb i Varberg

Region Halland / Apotekarjobb / Varberg2021-04-09Om arbetsplatsenLäkemedelsproduktion vid Hallands sjukhus är en underavdelning till Läkemedel Halland, en verksamhet som tillhör Hallands sjukhus lednings- och verksamhetsstöd.Utöver Läkemedelsproduktion så finns också Läkemedelsenheten, en avdelning med främst konsultativa tjänster, organiserad under Läkemedel Halland. Läkemedel Halland har verksamhet vid de båda akutsjukhusen i Halland. Vårt uppdrag är att stödja regionen för en effektiv, säker och kostnadseffektiv läkemedelsförsörjning. I vårt uppdrag ligger också att utveckla vårdnära stödjande farmaci för läkemedelshantering med hög patientsäkerhet.Läkemedel Halland har fått i uppdrag att införa patientindividuell läkemedelsförsörjning. Tanken är att samla maskinell slutenvårdsdos och tillverkning av antibiotikasprutor tillsammans med nuvarande tillverkning av cytostatika i ombyggda lokaler vid Hallands sjukhus Varberg. Detta i vår avdelning för läkemedelsproduktion och patientindividuell läkemedelsförsörjning. Avdelningen för läkemedelsproduktion kommer att ledas av en avdelningschef som ska rekryteras, verksamheten kommer att starta upp september i år. Avdelningen kommer att ha 15 medarbetare som dels utför uppdragen enligt ovan men som också ansvarar för vår nuvarande läkemedelsservice där vi hjälper vården med att beställa läkemedel och sköta läkemedelsförråd som finns ute på vårdavdelningar.Det är till denna personalgrupp som vi nu rekryterar två assistenter.Vi är både förväntansfulla och stolta över att ta ett samlat ansvar för all produktion av läkemedelsbehov till slutenvården i Halland. Vi är också övertygade om att produktionsanläggningen kommer att vara en arbetsplats där du som medarbetare kan växa i arbetsuppgifter och ansvar i en utvecklingsresa där vi kan erbjuda utmanande och omväxlande arbetsuppgifter.2021-04-09Arbetet vid läkemedelsproduktionen är teambaserat där du arbetar tillsammans med våra farmaceuter för att ge bästa möjliga service till våra sjukvårdande verksamheter. Vi ser gärna att du är nyfiken på och flexibel i att arbeta med olika arbetsuppgifter inom produktionsanläggningen, detta eftersom vi tror att omväxlande arbetsuppgifter är bra både ur ett individperspektiv men också för medarbetargruppen som helhet.Som assistent hos oss ansvarar du för beställningar och upplockning av läkemedel till läkemedelsförråd, dels vid läkemedelsproduktionen men också vid sjukhusets vårdavdelningar. Du ser till att läkemedelsförråden innehåller de läkemedel Hallands sjukhus behöver och att dessa läkemedel inte blir för gamla. Du hjälper också till i produktionen av slutenvårdsdos och cytostatika i sådana arbetsmoment där det inte krävs en farmaceututbildning.Eftersom det är en ny verksamhet som byggs upp så kan dina arbetsuppgifter och ansvarområden förändras i takt med att vi bygger upp och utvecklar vår läkemedelsproduktion.I och med att de sjukvårdande verksamheterna har behov av läkemedel även på helger så kan det bli aktuellt med helgtjänstgöring vid vår produktionsanläggning.Vi söker dig som har minst gymnasieexamen. Utbildning som apotekstekniker eller apoteksassistent är meriterande liksom även erfarenhet från apoteksverksamhet och då särskilt sjukhusapotek, tillverkning eller dos. Vårdutbildning eller erfarenhet av vårdarbete är också det meriterandeGod datorvana ser vi som viktigt.Som person är du serviceinriktad, kan arbeta självständigt och har ett gott bemötande gentemot arbetskamrater och vårdpersonal. Du har god samarbetsförmåga och vill vara en del av vårt team. Du deltar aktivt i att utveckla och effektivisera vår verksamhet för att läkemedelsproduktionen ska nå uppställda mål. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Varmt välkommen med din ansökan!Om Region HallandRegion Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland ­ - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Varaktighet, arbetstid90% Region Halland erbjuder dig heltid. Utökning av arbetstiden kan komma att erbjudas vid någon annan arbetsplats.. Tillträde: En av tjänsterna tillsätts fr.o.m. juni-21, den andra tjänsten fr.o.m. september-21 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30