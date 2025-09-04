Assistenter sökes till roligt uppdrag i norsborg
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Assistent sökes till en rullstolsburen kvinna som är förlamad från brösthöjd på grund av en neurologisk sjukdom.
Kunden är mycket verbal och förklarar för assistenten vad kunden behöver hjälp med men uppskattar även egna initiativ och ett öga för vad som behöver göras. Den som söker ska tala god svenska, vara självständig lyhörd med god hälsa och körkort.
I arbeter så förekommer och lyft och en del fysisk aktivitet.
Inledningsvis så söker kunden efter en timvikarie men det kan bli aktuellt med en visstidsanställning om ni trivs med varandra.
Vid anställning så är det krav att inkomma med uttdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Timlön efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
