Assistenter sökes till glad kvinna utanför Almunge.
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi en trygg assistent till en glad och positiv rullstolsburen kvinna på 60+år, som kan vara timvikarie, och framför allt kan arbeta från juni och över sommaren. Men intro och hoppa in som timvikarie kommer påbörjas redan nu.
Arbetstiden är förlagd dag/kväll: 8.00-20.00, natt: 19.00-08.00.
Hon behöver hjälp med personlig omvårdnad, matlagning, städning, påklädning, hårfix m.m
Hennes intressen hör bla shopping, inredning, att pyssla samt att umgås med släkt och vänner.
Du som söker detta arbete bör ha
• glimten i ögat
• vara lyhörd och gärna se vad som behöver göras.
• du måste ha körkort och bil, då hon bor en bit från busshållplatsen (ca 5km),
• du bör ej vara pälsdjursallergier, då det finns katter i hemmet.
• är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav. Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste.
Ring för frågor, annars välkommen in med din ansökan!
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Anna Henriksson 018505280 Jobbnummer
9804306