Assistenter sökes till givande uppdrag i Norrviken.
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2025-09-04
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Vi söker en en glädjespridande, ansvarsfull och intiativtagande med glimten i ögat till en kund boendes i Norrviken. Kunden är i 70 års åldern och älskar att spendera tid i hennes trädgård.
Arbetsuppgifterna innefattar stöd och hjälp med hygien, matlagning, handräckning. Kunden för sig fram med hjälp av en permobil som hon själv kontrollerar.
Arbetet inkluderar inga tunga lyft eller förflyttningar.
Det finns en snäll liten hund i huset så ett stort plus om du tycker om djur (framförallt hundar).
Vi söker dig som är glad, positiv och med ett sinne för humor.
Meriterande är tidigare erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg men inget krav.
Tjänsten är på deltid, fördelat på dag, och natt med väntetid.
Exempel på arbetstider:
Nattpass: ca 20:00-23:00, 23:00-08:00 (väntetid) 08:00-10:00.
Dagpass: 12:00-18:00
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9492977