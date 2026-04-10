Assistent till resursområde Lockarp
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-04-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Vill du vara med och göra skillnad i vardagen för Malmös äldre?
Vi söker nu en driven och engagerad assistent till våra hemtjänstverksamheter inom resursområde Lockarp. Här får du en viktig och samordnande roll där du bidrar till att skapa struktur, kvalitet och god service i det dagliga arbetet.
Resursområde Lockarp är ett av tre resursområden inom enhet Katrinetorp, där vi har ett nära samarbete mellan sektioner och verksamheter med fokus på brukare, delaktighet och kontinuitet.
Katrinetorp är en enhet som strävar framåt. Vi vill skapa en positiv känsla i verksamheten och skapa en god arbetsmiljö för alla. Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Som assistent har du en central, planerande och samordnande roll där du stöttar sektionscheferna i det dagliga arbetet och bidrar till att verksamheten fungerar effektivt. Du skapar struktur, driver arbetet framåt och säkerställer att uppgifter tas vidare på ett smidigt sätt.
I rollen arbetar du med administrativa uppgifter såsom fakturahantering, beställningar, diarieföring samt registrering i personal-, ekonomi- och verksamhetssystem, exempelvis i Medvind. Du hanterar även anställningsadministration, inklusive upprättande och förlängning av avtal samt registrering av närvaro och frånvaro som ligger till grund för löneutbetalningar.
Du är ett stöd i verksamhetsplanering, exempelvis vid sommarplanering och inför möten, där du tar fram underlag och sammanställer statistik. Du stöttar även i rekryteringsprocesser och samordnar aktiviteter som utbildningar, bokningar och uppdatering av telefonlistor. Vidare fungerar du som kontaktperson gentemot andra avdelningar och externa leverantörer.
Du arbetar nära både sektionschefer och koordinatorer och ingår i ett team av assistenter där ni tillsammans bidrar till ett effektivt administrativt stöd och utveckling av arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning
Tidigare erfarenhet av arbete i en renodlad administrativ tjänst eller som assistentKörkortskrav
Vana att använda datorn som arbetsredskap och har förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller annat relevant område
Kunskaper i aktuella systemstöd, såsom Hrutan, Ekot, Medvind och Reachmee
Vi söker dig som är flexibel, strukturerad och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter samt ser möjligheter i förändring. Du arbetar lika bra självständigt som i team och har en god samarbetsförmåga med ett lyhört sätt att kommunicera och samarbeta med andra. Vidare har du ett serviceinriktat förhållningssätt och bidrar aktivt till lösningar, samtidigt som du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar och prioriterar ditt arbete samt driver det framåt.
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi kommer att göra löpande urval under ansökningstiden, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: https://malmo.se/finsktforvaltningsomrade Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Björn Welinder bjorn.welinder@malmo.se
9847486