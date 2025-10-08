Assistent till PTS
2025-10-08
Vill du vara med och bidra till ett tryggare digitalt samhälle? Vi söker en noggrann och engagerad assistent som vill stötta vårt arbete med frågor kopplade till digitala plattformar. Hos oss blir du en del av en växande verksamhet där internationella kontakter, samhällsnytta och struktur möts.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
PTS är Sveriges samordnare för digitala tjänster och ansvarar för delar av EU:s förordning om digitala tjänster (DSA), som ska skapa en tryggare digital miljö för användare. Arbetet bedrivs av enheten för onlineplattformar, en växande verksamhet där jurister och handläggare samarbetar kring aktuella och internationella frågor. Vi arbetar med otroligt intressanta och aktuella frågor inom ett nytt rättsområde och i ett högt tempo. Här värdesätter vi engagemang, laganda och en god arbetsmiljö - och du får bidra till ett viktigt samhällsuppdrag.
"Jag, som kommer att bli din chef, heter Morgan Westéus och jag leder enheten för onlineplattformar i nära samarbete med min ställföreträdande enhetschef, Linnea von Gegerfelt. Vi tror på ett öppet samarbete utan prestige och vi strävar efter att skapa en utvecklande arbetsmiljö där du får ta ansvar och växa i din roll."
Om rollen
Som assistent blir du en viktig resurs i det dagliga arbetet och avlastar teamet med administrativa uppgifter. Du stöttar kollegorna genom att diarieföra och expediera handlingar, boka möten, samt bidra i verksamhetsutveckling och framtagning av dokumentation. Rollen innebär också att du hanterar begäranden om allmänna handlingar och du kommer att ha kontakter både nationellt och internationellt. På sikt ser vi att du bidrar till att utveckla rollen genom att föreslå förbättringar kring rutiner, intern information och utbildningar. Du trivs med att ge service, hjälpa andra och arbeta nära kollegor i en miljö där frågor kan uppstå snabbt och prioriteringar ibland förändras.
Om teamet
Enheten för onlineplattformar är en av fyra enheter inom avdelningen för marknadsreglering. Här arbetar i dag sju jurister och tre handläggare, och vi växer i takt med att det digitala området utvecklas. Vi värdesätter engagemang, nära samarbete och en god arbetsmiljö där vi lär av varandra och har roligt tillsammans. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor och bidra till ett viktigt samhällsuppdrag.
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad och trivs i en stödjande roll där du bidrar till att arbetet flyter smidigt. Du delar generöst med dig av dina kunskaper och hugger i där det behövs - oavsett om uppgiften är enkel eller mer komplex. Du är noggrann och gillar att skapa ordning och kan arbeta effektivt även under tidspress. Samtidigt är du flexibel och trygg i en miljö där förutsättningar snabbt kan ändras. Vi ser också att du tar ägarskap för dina arbetsuppgifter och levererar i tid med hög kvalitet. Dina personliga egenskaper är viktiga, och vi kommer därför att lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasieutbildning med slutbetyg.
• Aktuell erfarenhet av administrativt arbete med rättslig inriktning, exempelvis som domstolshandläggare, juristassistent eller en liknande roll på myndighet.
• Arbetslivserfarenhet där du har bidragit med praktiskt och administrativt stöd till en arbetsgrupp.
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Word och Outlook.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är även meriterande om du har:
• Paralegal eller annan likvärdig utbildning.
• God kunskap om, samt erfarenhet av att arbeta i, dokumenthanteringssystem.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir assistent.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Morgan Westéus på Morgan.Westeus@pts.se
eller HR-specialist Hedvig Olsson på Hedvig.Olsson@pts.se
För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 22 oktober.
