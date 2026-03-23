Assistent till manlig brukare i Klippan
Albatross Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Klippan
2026-03-23
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Albatross Personlig Assistans AB i Klippan
, Svalöv
, Helsingborg
, Höör
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där kvalité och närhet är viktigt. Välkommen till oss på Albatross! Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se
Yrket som personlig assistent ställer höga krav på flexibilitet, ansvar och respekt. Att vara personlig assistent är ett stimulerande och utmanande arbete där din förmåga att arbeta utifrån vår brukares önskemål är helt avgörande.
Jag är en 31-årig rullstolsbunden kille med Sotos Syndrome som söker en assistent. Hos mig är det ensamarbete men du kommer alltid att ha resterande av teamet tillgängligt vid funderingar kring arbetet runt mig, du kommer aldrig att stå ensam.
Med mig måste man vara lyhörd, tålmodig, uppmärksam, vara skämtsam, utmanande, pedantisk då jag vill ha ordning och reda i mitt hem, du behöver även kunna återberätta för omgivningen vad jag vill ha sagt då jag har svårt för att uttrycka mig i hela meningar.
Jag klarar av att förflytta mig själv men vid vissa moment kommer jag att behöva din hjälp.
Du som person får inte vara en som tar något jag säger personligen, det är bara så jag är utifrån min diagnos. Med mig kan det bli utmanande ibland och jag är inte alltid så lätt att umgås med men där har du än en gång teamet att luta dig tillbaka till vid osäkerhet och du och jag löser resterande efterhand
Jag bor i egen lägenhet på markplan och på somrarna tycker jag om att grilla och sitta på min uteplats och studera alla bilar och släp som kör förbi.
Mina intressen är: Grus, släp, musik, sång, dans, "sno" bilar, åka i min bil, blommor etc.
Tjänsten är på ca 47% med bredvidgång omgående.
Företagsinformation
Albatross personlig assistans AB är det lilla, familjära assistansföretaget. Målsättningen med Albatross är att förbli personliga med högt ställda krav på service och kvalité. Vår grundidé är att varenda brukare, assistent och anhörig tillåts ta plats och har rätt till ett proffsigt, engagerat, individuellt bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Albatross Personlig Assistans AB
(org.nr 556819-5878), https://albatross.tidvis.se/lediga_tjanster
Sankt Lars väg 42 A (visa karta
)
222 70 LUND Kontakt
Uppdragschef
Veronika Vallberg veronika@albatross-pa.se 046-26 10 171 Jobbnummer
9812365